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Kushinagar News: कुशीनगर में युवक की हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया शव रखकर किया जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र में, 24 वर्षीय मोहित मद्धेशिया की पीटकर हत्या कर दी गई। उनका शव घर के सामने सड़क पर मिला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्यारों के खिलाफ आरोप लगाए और हत्या की जांच की मांग की। जनता ने शव रखकर सड़क जाम कर दी।

कुशीनगर में युवक की हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया शव रखकर किया जाम
कुशीनगर में युवक की हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया शव रखकर किया जाम

Kushinagar News: कुशीनगर। कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र के गांव चुरावन छपरा में सोमवार की रात नये मकान में अकेले सो रहे 24 वर्षीय युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। मंगलवार की सुबह युवक का शव घर के सामने गोबरही-हेतिमपुर मार्ग पर मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान चुरावन छपरा निवासी योगेंद्र मद्धेशिया के छोटे पुत्र मोहित मद्धेशिया के रूप में हुई। परिजनों ने घर में घुसकर हत्या करने और शव को घर से सड़क पर लाकर छोड़ने का आरोप लगाया है। युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। इससे आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मौके पर गोबरही हेतिमपुर मार्ग पर शव रखकर जाम कर दिया।

ग्रामीण हत्या की खुलासा की मांग कर रहे हैं। मौके पर की थाने की पुलिस जमी है। सीओ कसया ग्रामीणों को मनाने में जुटे हैं।

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