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Kushinagar News: बेसहारा बच्चों का सहारा बने हाटा विधायक, दिलाई सरकारी मदद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के बनटोलवा के तीन बच्चों के माता-पिता की मौत के बाद हाटा विधायक मोहन वर्मा ने उनकी मदद की। विधायक ने बच्चों के शिक्षा के लिए उनका नामांकन किया और उन्हें साइकिल दी। इसके साथ ही, बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह सहायता और अंत्योदय राशन कार्ड भी दिलवाया। क्षेत्रवासियों ने विधायक की पहल की सराहना की।

Kushinagar News: बेसहारा बच्चों का सहारा बने हाटा विधायक, दिलाई सरकारी मदद

Kushinagar News: कुशीनगर। मोतीचक ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिकटिया के बनटोलवा में माता-पिता की मौत के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे तीन बच्चों के लिए हाटा विधायक मोहन वर्मा सहारा बनकर सामने आए हैं। विधायक ने बच्चों की स्थिति की जानकारी मिलने पर उनके घर पहुंचकर मदद का भरोसा दिया और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। विधायक की पहल की क्षेत्रवासियों ने सराहना की है। सिकटिया के बनटोलवा निवासी स्व. उपेंद्र सिंह के तीन बच्चे मधु (18), मोनिका (16) और सुशील (11) माता-पिता की मौत के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। परिवार की स्थिति खराब होने के कारण तीनों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई थी।

किसी तरह उनका जीवन-यापन हो रहा था। वहीं, उनका मकान भी जर्जर स्थिति में है। इसकी जानकारी मिलने पर विधायक मोहन वर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया और बच्चों के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज सोहसा मठिया में उनका नामांकन कराया। साथ ही विद्यालय आने-जाने के लिए साइकिल उपलब्ध कराई। विधायक की पहल पर बच्चों को राज्य सरकार की भरण-पोषण योजना के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह की सहायता दिलाई गई। इसके अलावा परिवार का अंत्योदय राशन कार्ड भी बनवाया गया है, जिससे बच्चों को राशन सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। स्थानीय लोगों ने विधायक के इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए विधायक हमेशा आगे रहते हैं। विधायक मोहन वर्मा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी बच्चा शिक्षा और पोषण से वंचित न रहे। ऐसे बच्चों की हरसंभव मदद की जाएगी।

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