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Kushinagar News: दुकान के काउंटर पर रखा मोबाइल चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: हनुमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम दरगौली स्थित खाद की दुकान से मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। दुकानदार उमेश गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत की है। हालांकि, पुलिस ने चोरी की जगह गुमशुदगी की तहरीर देने की सलाह दी है।

Kushinagar News: दुकान के काउंटर पर रखा मोबाइल चोरी

Kushinagar News: छितौनी। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा दरगौली स्थित मिशन चौराहा के खाद की दुकान के काउंटर से मोबाइल चोरी हो गया। दुकानदार ने हनुमानगंज पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इस मामले में मोबाइल चोरी के बजाय गुमशुदगी की तहरीर देने की सलाह दी है। मिशन चौराहा स्थित खाद दुकानदार उमेश गुप्ता ने बताया कि पिछले सात अगस्त को मोबाइल दुकान के काउंटर पर रखकर कुछ देर के लिए गोदाम में चले गए थे। वापस लौटने पर काउंटर पर रखा मोबाइल गायब मिला। काफी तलाश करने के बाद भी मोबाइल नहीं मिला।

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उन्होंने इसकी सूचना हनुमानगंज पुलिस को दी। दुकानदार का आरोप है कि सूचना देने के बाद पुलिस ने एक-दो दिन मोबाइल खोजने की बात कहते हुए तत्काल तहरीर लेने से मना कर दिया। रविवार को दोबारा तहरीर लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने मोबाइल चोरी के बजाय गुमशुदगी की तहरीर देने की सलाह दी। दुकानदार ने चोरी की घटना बताते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष दिग्विजय नारायण राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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