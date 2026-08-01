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Kushinagar News: अज्ञात महिला की पहचान को मेडिकल कॉलेज पहुंचे तीन परिवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: मिथिलेया द्विवेदी कुशीनगर में, एक साल से अज्ञात मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला की पहचान के लिए तीन परिवार मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। अस्पताल कर्मियों को उम्मीद है कि जल्द ही महिला के परिजनों का पता चल जाएगा। पहले कोई भी परिवार महिला को देखने नहीं आया था, लेकिन हाल में प्रकाशित खबर के बाद लोगों की सक्रियता बढ़ी है।

Kushinagar News: अज्ञात महिला की पहचान को मेडिकल कॉलेज पहुंचे तीन परिवार

Kushinagar News: मिथिलेया द्विवेदी कुशीनगर। मेडिकल कॉलेज के जनरल वार्ड में पिछले एक साल से अज्ञात के रूप में रह रही मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को लेकर आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ में प्रकाशित खबर का असर दिखने लगा है। खबर प्रकाशित होने के बाद दो दिनों के भीतर तीन अलग-अलग परिवारों के लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे और महिला की पहचान करने का प्रयास किया। तीनों परिवारों की मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं लंबे समय से लापता हैं। हालांकि, अब तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन लगातार लोगों के पहुंचने से अस्पताल कर्मियों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही उसके परिजनों का पता चल सकता है।

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खबर का प्रभाव

30 जुलाई यानी गुरुवार को आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ में ‘एक साल से अपनों को ढूंढ रहीं निगाहें, स्वास्थ्यकर्मी बने सहारा’ के शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होने के बाद सबसे पहले एक परिवार महिला को देखने पहुंचा। इसके बाद शुक्रवार तक दो अन्य परिवार भी अस्पताल पहुंचे। सभी ने महिला से मिलकर उसकी पहचान करने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी लापता परिजन नहीं निकली। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मी इसे सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। उनका कहना है कि पहले एक साल तक कोई भी महिला को खोजने नहीं आया था, लेकिन खबर प्रकाशित होने के बाद लोग आगे आ रहे हैं। इससे उम्मीद बढ़ी है कि किसी दिन उसके असली परिजन भी उसे पहचानने के लिए जरूर पहुंचेंगे।

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महिला का उपचार

करीब एक वर्ष पहले पडरौना शहर के सुभाष चौक से एंबुलेंस से घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज लाई गई इस महिला का इलाज पूरी तरह हो चुका है। फ्रैक्चर ठीक होने के बाद भी मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वह अपना नाम-पता नहीं बता पा रही है। तब से वह जनरल वार्ड में रह रही है। उसके भोजन की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज प्रशासन करता है, जबकि डॉक्टर, नर्स, वार्ड आया और अन्य स्वास्थ्यकर्मी उसकी दैनिक जरूरतों का परिवार की तरह ध्यान रख रहे हैं। अस्पताल कर्मियों का कहना है कि खबर के बाद लोगों की बढ़ी सक्रियता ने उनके प्रयासों को नई उम्मीद दी है। उन्हें विश्वास है कि यदि इसी तरह जानकारी लोगों तक पहुंचती रही तो जल्द ही महिला की पहचान हो जाएगी और वह अपने परिजनों तक पहुंच सकेगी।

सामान्य प्रश्न

अज्ञात महिला कब से मेडिकल कॉलेज में रह रही है?
महिला पिछले एक साल से मेडिकल कॉलेज के जनरल वार्ड में रह रही है।
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