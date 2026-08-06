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Kushinagar News: पुलिस ने दो जोड़े दंपतियों में करायी सुलह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: पडरौना में मिशन शक्ति केन्द्र महिला थाना ने पति-पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव को सुलझाने के लिए सुलह समझौता कराया। एसपी केशव कुमार के निर्देश पर, थानाध्यक्ष चंदा यादव व उनकी टीम ने दोनों जोड़ों के बीच संवाद स्थापित कर समस्या का समाधान किया।

Kushinagar News: पुलिस ने दो जोड़े दंपतियों में करायी सुलह

Kushinagar News: पडरौना। एसपी केशव कुमार के निर्देश पर मिशन शक्ति केन्द्र महिला थाना द्वारा एक सराहनीय पहल के तहत थाना सेवरही व थाना तुर्कपट्टी क्षेत्र के रहने वाले दो जोड़ों के मध्य आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर पति-पत्नी को मिशन शक्ति केन्द्र, महिला थाना पर तलब किया गया था। परामर्श के दौरान पति- पत्नी के बीच आपसी बातों को लेकर काफी दिनों से उत्पन्न मनमुटाव के कारणों पर विस्तृत चर्चा की गई। मिशन शक्ति टीम द्वारा पति-पत्नियों को समझा- बुझाकर आपसी सहमति से सुलह कराया गया। मिशन शक्ति टीम में थानाध्यक्ष चंदा यादव, सिपाही सबिता सिंह, पार्वती गौतम व प्रिया सिंह आदि शामिल रहे।

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