Kushinagar News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद शादीशुदा महिला युवक के साथ फरार

Kushinagar News: कुशीनगर। महराजगंज जिले के एक युवक से इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद खड्डा कस्बे के एक मोहल्ले की शादीशुदा महिला के उसके साथ फरार होने का मामला सामने आया है। महिला के पति ने थाने में तहरीर देकर युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। कस्बे के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने शनिवार को पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि उसकी शादी करीब तीन वर्ष पूर्व हुई थी और उनकी कोई संतान नहीं है। वह पिछले छह माह से चेन्नई में रहकर काम करता है, जबकि उसकी पत्नी घर पर रहती थी।

पति ने बताया कि इंस्टाग्राम चलाने के दौरान उसकी पत्नी की महराजगंज जिले के चौक थाना क्षेत्र निवासी एक युवक से दोस्ती हो गई। आरोप है कि युवक ने उसकी पत्नी को अपने झांसे में ले लिया। दोनों के बीच व्हाट्सएप पर चैटिंग के दौरान युवक ने उसकी पत्नी का अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया। इसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर करीब एक सप्ताह पूर्व उसकी पत्नी को अपने साथ ले गया। पति ने बताया कि शनिवार को जब वह घर पहुंचा तो मोहल्ले के लोगों से पत्नी के चले जाने की जानकारी मिली। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर आरोपी युवक पर उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।