Kushinagar News: युवती को भी पूछताछ के लिए थाने बुलवाया तो खुल गईं हत्या की गुत्थियां

Kushinagar News: कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। कसया थाना क्षेत्र के गांव चुरामन छपरा में सोमवार की देर रात नये मकान में अकेले सो रहे 24 वर्

Kushinagar News: कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता।

कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। कसया थाना क्षेत्र के गांव चुरामन छपरा में सोमवार की देर रात नये मकान में अकेले सो रहे 24 वर्षीय युवक की प्रेम प्रसंग में पीट कर हत्या कर दी गई।

हत्या का खुलासा देर शाम को हत्या का खुलासा करते हुए एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि मोहित मद्धेशिया की हत्या युवती पिता और उसके चचेरे भाई ने लोहे के रॉड से मार कर हत्या की थी। एएसपी ने बताया कि मोहित आरोपी की पुत्री से बात-चीत करता था। परिजनों की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि मृतक मोहित मद्धेशिया का आरोपी की पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मोहित ने गांव के बाहर स्थित दूसरे मकान पर प्रेमिका को मिलने के लिए सोमवार की रात को बुलाया था। युवती का पिता अपने चचेरे के साथ बेटी को खोजते हुए मोहित के मकान पर पहुंच गया। दोनों को एक साथ देखकर आरोपियों ने किसी भारी लोहे की रॉड से मारकर माहित की हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने लोहे की रॉड बरामद कर ली है। खुलासा करने वाली टीम में कसया के थानाध्यक्ष इत्यानन्द पाण्डेय, एसएसआई राजेश कुमार यादव, दरोगा रुद्र प्रताप सिंह, अभिषेक यादव, सिपाही अभिषेक राय, आशुतोष सिंह, सरवन कुमार व अरविन्द सिंह शामिल रहे।

ग्रामीणों का आक्रोश युवक की हत्या की जानकारी होने पर ग्रामीणों का आक्रोश सुबह होते ही फूट पड़ा। लोगों के आक्रोश के सामने पुलिस ने बेहद सब्र से काम लिया। ग्रामीणों ने पहले गांव के पास की सड़क को तीन घंटे तक जाम किया। इसके बाद दूसरी मेन सड़क पर जाम लगा दिया तब भी पुलिस लोगों को समझा बुझा कर मनाने में जुटी रही। पुलिस का सब्र तब टूटा जब ग्रामीण सड़क पर टेंट लगाने लगे। बड़े आंदोलन की चेतावनी देने लगे। सुबह से दोपहर तक इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

परिजनों का आरोप है कि रात में किसी ने घर में घुसकर मोहित की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर के पीछे के रास्ते से घसीट कर सड़क पर ले जाया गया। परिजनों का शक है कि हत्यारे शव को कहीं और ले जाने की कोशिश में थे, लेकिन गोबरही-हेतिमपुर सड़क पर किसी वाहन के लाइट आदि दिखाई देने पर सड़क के किनारे छोड़ कर फरार हो गए। दोनों मुख्य सड़क पर पांच घंटे तक जाम कर जमकर विरोध जताया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।