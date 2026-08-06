Kushinagar News: फाजिलनगर विद्युत उपकेंद्र के उच्चीकरण की विधायक ने सदन में उठाई मांग

Kushinagar News: फाजिलनगर के विधायक सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा ने विधानसभा में स्थानीय विद्युत उपकेंद्र की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसके शीघ्र उच्चीकरण और कर्मचारियों के लिए नए आवासीय भवन बनाने की मांग की। जलभराव और कर्मचारियों की सुरक्षा की समस्याएँ बताई।

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। फाजिलनगर के विधायक सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा ने विधानसभा में स्थानीय विद्युत उपकेंद्र की बदहाल स्थिति का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए इसके शीघ्र उच्चीकरण और कर्मचारियों के लिए नए आवासीय भवनों के निर्माण की मांग की है। उन्होंने सरकार का ध्यान उपकेंद्र में व्याप्त समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में बिजली व्यवस्था और कर्मचारियों की सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही हैं।

उपकेंद्र की स्थिती विधायक ने सदन में बताया कि फाजिलनगर विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कई दशक पहले हुआ था। समय के साथ मुख्य सड़क का स्तर ऊंचा हो जाने से उपकेंद्र का परिसर सड़क की अपेक्षा काफी नीचे हो गया है। इसका परिणाम यह है कि मामूली बारिश में भी पूरे परिसर में जलभराव हो जाता है। पानी भरने से विद्युत उपकरणों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है और कई बार लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है, जिससे क्षेत्र की बड़ी आबादी प्रभावित होती है।

कर्मचारियों की सुरक्षा उन्होंने कहा कि जलभराव के दौरान बिजली कर्मियों को अपनी जान जोखिम में डालकर फॉल्ट ठीक करना और आपूर्ति बहाल करनी पड़ती है। यह स्थिति कर्मचारियों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर है और इसका स्थायी समाधान आवश्यक है। विधायक ने यह भी बताया कि उपकेंद्र परिसर में बिजली कर्मचारियों के लिए बने आवासीय भवन अब पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं।

आवासीय भवनों की स्थिति भवनों की खराब स्थिति के कारण कर्मचारी रात्रि विश्राम के लिए वहां रुकने से बचते हैं। ऐसे में रात के समय या आपातकालीन परिस्थितियों में किसी तकनीकी खराबी के आने पर तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल करने में कठिनाई होती है, जिसका असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

सरकारी मांग विधायक सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा ने सरकार से मांग की कि फाजिलनगर विद्युत उपकेंद्र का जल्द उच्चीकरण कराया जाए, परिसर में जलभराव की स्थायी निकासी की व्यवस्था की जाए तथा कर्मचारियों के लिए आधुनिक और सुरक्षित आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाए, ताकि क्षेत्र की बिजली व्यवस्था अधिक सुचारु और विश्वसनीय बन सके।