Kushinagar News: क्षतिग्रस्त सड़क पर जलजमाव से ग्रामीणों में आक्रोश
Kushinagar News: कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक में जलजमाव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। पानी जमा रहने के कारण आवागमन में कठिनाइयां हो रही हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की अपील की है, अन्यथा आवागमन और मुश्किल होगा। पीडब्ल्यूडी ने जल्द मरम्मत का आश्वासन दिया है।
Kushinagar News: कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक क्षेत्र के सिरसिया कला ग्रामसभा के पलट छपरा में क्षतिग्रस्त सड़क पर जलजमाव की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार सड़क पर पानी जमा रहने से ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से सड़क की तत्काल मरम्मत कराने और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव और बरसात के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर लंबे समय तक पानी जमा रहता है। इससे सड़क की हालत और खराब होती जा रही है।
जलजमाव के कारण पैदल चलने वालों के साथ ही बाइक और अन्य वाहनों से आवागमन करने में भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आवागमन और अधिक मुश्किल हो जाएगा। समस्या को लेकर भीखम गौतम, रामधारी कुशवाहा, रामराज कुशवाहा, बुढ़ई कुशवाहा, रामसुभग कुशवाहा, वकील कुशवाहा, अमित कुशवाहा, अजीत कुशवाहा, राजन प्रसाद, डोमाई प्रसाद, विंध्याचल प्रसाद, ईसरी कुशवाहा, नथुनी प्रसाद और शिवनाथ कुशवाहा समेत अन्य ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के जेई दुर्गेश कुमार ने बताया कि उक्त स्थान पर पुलिया और क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए धनराशि स्वीकृत होने वाली है। धनराशि स्वीकृत होते ही जल्द मरम्मत कार्य शुरू कराकर समस्या का समाधान करा दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।