Kushinagar News: ट्रांसपोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

Kushinagar News: कुशीनगर। जनपद ट्रांसपोर्ट बार एसोसिएशन कुशीनगर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जिला पंचायत सभागार कुशीनगर में किया गया। इसमें अतिथियों की मौजूदगी में पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में धीरेंद्र मोहन सहाय एडवोकेट (अध्यक्ष), मनोज कुमार सिंह (महामंत्री), अशोक कुमार शर्मा (उपाध्यक्ष), विनोद सिंह, ओमप्रकाश यादव (कनिष्ठ उपाध्यक्ष), शैलेश मिश्रा, आशीष श्रीवास्तव एवं रितेश राय (उपमंत्री), अमित कुमार श्रीवास्तव (कोषाध्यक्ष) तथा स्नेहल गुप्ता (आय-व्यय निरीक्षक)आदि शामिल रहे। संरक्षक सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया।

मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल, विशिष्ट अतिथि डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता एआरटीओ, विंध्यवासिनी श्रीवास्तव ब्लॉक प्रमुख विशुनपुरा व आरडी प्रसाद वर्मा आरआई आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष धीरेंद्र मोहन सहाय एडवोकेट ने किया। संचालन संजीव कुमार श्रीवास्तव एवं बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर प्रमोद कुमार सिंह (अध्यक्ष, सिविल बार एसोसिएशन), पूर्व अध्यक्ष संजय शाही, किशोर यादव एडवोकेट, राजकुमार जायसवाल, दीपमणि त्रिपाठी, गोपीकृष्ण गुप्ता, सुधीर श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष गिरिजेश मिश्रा, हरेंद्र गुप्ता, रमजान अली, उदयप्रताप सिंह, शाहिद अली, जितेंद्र शर्मा, वेदप्रकाश पाठक, दयानंद विश्वकर्मा, पप्पू उपाध्याय, मुन्ना श्रीवास्तव, मन्नू प्रजापति, अजय राव, जितेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव, अतुल राय, प्रहलाद दीक्षित, आरपी सिंह, वासुदेव यादव, मुख्तार-उल-हसन, विनय कुशवाहा आदि उपस्थित रहे।