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Kushinagar News: फोरलेन पर अब तेज रफ्तार की खैर नहीं, हाईटेक इंटरसेप्टर से कट रहे चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर यातायात पुलिस ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन तैनात किया है। यह वाहन फोरलेन के हॉटस्पॉट्स पर वाहनों की गति को स्कैन करता है। निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज चलने पर ऑटोमेटिक चालान किए जा रहे हैं, जिससे प्रतिदिन 100 से अधिक चालान बन रहे हैं।

Kushinagar News: फोरलेन पर अब तेज रफ्तार की खैर नहीं, हाईटेक इंटरसेप्टर से कट रहे चालान

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। फोरलेन पर बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए कुशीनगर यातायात पुलिस ने हाईटेक तकनीक के साथ कार्रवाई तेज शुरू कर दी है। फोरलेन के हॉटस्पॉट और कट वाले स्थानों पर इंटरसेप्टर वाहन से वाहनों की गति स्कैन की जा रही है। निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ ऑटोमेटिक चालान की कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस के अनुसार प्रतिदिन 100 से अधिक वाहनों के चालान किए जा रहे हैं।यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए फोरलेन पर इंटरसेप्टर वाहन तैनात किया है। ट्रैफिक एसआई मदन राम ने बताया कि हॉटस्पॉट और कट वाले स्थानों पर इंटरसेप्टर के माध्यम से वाहनों की गति स्कैन की जा रही है।

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निर्धारित सीमा से अधिक गति पाए जाने पर वाहन का चालान स्वत: जनरेट हो रहा है। नियम के अनुसार फोरलेन पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ट्रक और अन्य बड़े वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। इससे अधिक गति से वाहन चलाने पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस के अनुसार अभियान के तहत प्रतिदिन 100 से अधिक वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। छोटे वाहनों पर 2000 रुपये और बड़े वाहनों पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। पुलिस की नजर रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों पर भी है। एसआई मदन राम ने बताया कि फोरलेन पर तेज गति अधिकांश दुर्घटनाओं की प्रमुख वजह बन रही है। हाईटेक इंटरसेप्टर के जरिए चलाया जा रहा अभियान वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति अनुशासन लाने और सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

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