Kushinagar News: माघी कोठिलवा के बाउंड्री विहीन कंपोजिट विद्यालय परिसर में रात भर डेरा जमाते हैं छुट्टा पशु
Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। विकास खंड विशुनपुरा के ग्राम पंचायत माघी कोठिलवा (ध्रुव सिंह टोला)
Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। विकास खंड विशुनपुरा के ग्राम पंचायत माघी कोठिलवा (ध्रुव सिंह टोला) स्थित कंपोजिट विद्यालय बदहाल है। विद्यालय की बाउंड्रीवॉल लंबे समय से टूटी है, जिसके कारण रातभर छुट्टा पशु विद्यालय परिसर में डेरा जमाए रहते हैं। सुबह विद्यालय खुलने पर पूरा परिसर गोबर और गंदगी से भरा रहता है, जिससे शिक्षकों और विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।इससे विद्यालय में अध्ययनरत छोटे-छोटे बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में बनी रहती है। पढ़ाई के दौरान भी छुट्टा पशु विद्यालय परिसर में घूमते रहते हैं। ग्रामीणों और शिक्षकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय की बाउंड्रीवॉल का निर्माण अत्यंत आवश्यक है।
इस विद्यालय के छात्र योग प्रतियोगिताओं में मंडल स्तर तक प्रतिभाग कर प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके हैं।विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक धनंजय तालुकदार का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग को बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए लिखित एवं मौखिक निवेदन किया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में बीईओ विशुनपुरा जयंत कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में है। बजट की डिमांड की गई है। शीघ्र विद्यालय का बाउंड्रीवाल का निर्माण करा दिया जायेगा।
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