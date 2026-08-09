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Kushinagar News: उच्च प्राथमिक स्कूल परिसर बदहाल, शिक्षकों के साथ बच्चे परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के विशुनपुरा ब्लॉक के बलकुड़िया के उच्च प्राथमिक विद्यालय में जलभराव और कीचड़ के कारण छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। विद्यालय में सफाई के अभाव और शौचालयों की दयनीय स्थिति के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। प्रधानाध्यापक ने अधिकारियों से स्थायी समाधान की मांग की है।

Kushinagar News: उच्च प्राथमिक स्कूल परिसर बदहाल, शिक्षकों के साथ बच्चे परेशान

Kushinagar News: कुशीनगर। विशुनपुरा ब्लॉक के बलकुड़िया के कोकिल पट्टी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय बदहाल बना हुआ है। विद्यालय परिसर में जलभराव व कीचड़ होने से छात्रों और शिक्षकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के खेल मैदान में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था न होने से गंदगी फैली हुई है, जिससे कीड़े-मकोड़ों और जहरीले जीवों के निकलने का खतरा हमेशा बना रहता है। विद्यालय में बने शौचालयों की नियमित साफ-सफाई नहीं होने से छात्र-छात्राओं को काफी असुविधा झेलनी पड़ रही है। स्वच्छता के अभाव में संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी रहती है। इतना ही नहीं विद्यालय भवन तक पहुंचने के लिए बच्चों व शिक्षकों को कीचड़ में होकर जाने को मजबूरी होती है।

जर्जर भवन और अव्यवस्थित परिसर विद्यालय की बदहाल स्थिति से बच्चों व अभिभावकों में आक्रोश है। प्रधानाध्यापक नसीम हिन्दुस्तानी का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग किया है कि विद्यालय परिसर से जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए, नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, शौचालयों की मरम्मत व स्वच्छता पर ध्यान दिया जाये। बच्चों को सुरक्षित एवं स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

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