Kushinagar News: उच्च प्राथमिक स्कूल परिसर बदहाल, शिक्षकों के साथ बच्चे परेशान

Kushinagar News: कुशीनगर। विशुनपुरा ब्लॉक के बलकुड़िया के कोकिल पट्टी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय बदहाल बना हुआ है। विद्यालय परिसर में जलभराव व कीचड़ होने से छात्रों और शिक्षकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के खेल मैदान में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था न होने से गंदगी फैली हुई है, जिससे कीड़े-मकोड़ों और जहरीले जीवों के निकलने का खतरा हमेशा बना रहता है। विद्यालय में बने शौचालयों की नियमित साफ-सफाई नहीं होने से छात्र-छात्राओं को काफी असुविधा झेलनी पड़ रही है। स्वच्छता के अभाव में संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी रहती है। इतना ही नहीं विद्यालय भवन तक पहुंचने के लिए बच्चों व शिक्षकों को कीचड़ में होकर जाने को मजबूरी होती है।