Kushinagar News: भुलिया बाजार से सेवरही जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील

Kushinagar News: कुशीनगर में भुलिया बाजार से सेवरही कस्बे को जोड़ने वाली 8 किलोमीटर लंबी सड़क जर्जर हो चुकी है। गड्ढों के कारण राहगीरों को परेशानी हो रही है, विशेषकर विद्यालय के सामने। स्थानीय लोग प्रशासन से शीघ्र मरम्मत की मांग कर रहे हैं - वरना शिक्षा और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं।

Kushinagar News: कुशीनगर। भुलिया बाजार से दोमाठ होते हुए सेवरही कस्बे को जोड़ने वाली लगभग 8 किलोमीटर लंबी पीच सड़क इन दिनों पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह-जगह सड़क टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भुलिया बाजार में स्थित प्राथमिक विद्यालय के ठीक सामने सड़क सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है। यहां गड्ढे इतने अधिक हो गए हैं कि थोड़ी सी बारिश होते ही पानी भर जाता है। कीचड़ और जलजमाव होने से बच्चों, बुजुर्गों और वाहन चालकों को निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग आते-जाते हैं। यह सड़क एक ओर जीरो बंधे को जोड़ती है, तो दूसरी ओर सीधे सेवरही बाजार तक जाती है। किसान, छात्र, मरीज और व्यापारी सभी इसी रास्ते पर निर्भर हैं।

सड़क की स्थिति सड़क की हालत इतनी खराब है कि दोपहिया वाहन कई बार फिसलकर गिर जाते हैं। चार पहिया वाहन धीमी गति से निकलने को मजबूर हैं, बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नहीं देते और हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों और राहगीरों में विनोद कुशवाहा, फिरोज़ अंसारी, विपिन कुमार राय, ग्राम प्रधान नसरुद्दीन अंसारी, विरेन्द्र कुमार, ज्ञानप्रकाश सिंह, मनान अंसारी, कैश अंसारी, अमन वर्मा, विजय चौहान, विनोद प्रसाद आदि ने प्रशासन से मांग की है कि इस महत्वपूर्ण सड़क का शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जाए।

समुदाय की मांग प्राथमिक विद्यालय के सामने विशेष रूप से पैचवर्क कराया जाए, ताकि बारिश में पानी न रुके और बच्चों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। समय रहते इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई, तो आवागमन पूरी तरह बाधित होने के साथ-साथ क्षेत्र के व्यापार और शिक्षा पर भी असर पड़ सकता है।