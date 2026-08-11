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Kushinagar News: सड़क के दोनों तरफ उगी झाड़ियों से राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के सेवरही से पिपराघाट जाने वाली मुख्य सड़क दोनों किनारों पर घनी झाड़ियों से भरी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि नियमित सफाई नहीं होने से सड़क का किनारा दिख नहीं रहा, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सफाई की मांग की है ताकि बरसात में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Kushinagar News: सड़क के दोनों तरफ उगी झाड़ियों से राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें

Kushinagar News: कुशीनगर। सेवरही से जीरो बंधा होते हुए पिपराघाट जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों दोनों किनारों पर उगी घनी झाड़ियों से पट गई है। यह मार्ग क्षेत्र के दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है, जिससे प्रतिदिन स्कूली छात्र-छात्राएं, मरीज, व्यापारी और ग्रामीण बाजार, अस्पताल तथा विद्यालय आने-जाने के लिए गुजरते हैं। बावजूद इसके सड़क किनारे फैली झाड़ियों की सफाई नहीं कराई जा रही है।ग्रामीणों का आरोप है कि सेवरही -पिपराघाट मार्ग से राजपुर से लेकर जीरो बंधे तक बंधे के मुख्य मार्ग की नियमित सफाई नहीं हुई है। इसी मार्ग से जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का भी आवागमन होता है, लेकिन सड़क की बदहाल स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।

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बरसात शुरू होते ही सड़क किनारे उगी झाड़ियों से सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले कीड़े-मकोड़े सड़क पर निकल आते हैं। ऐसे में पैदल चलने वाले लोगों, साइकिल और बाइक सवारों के साथ-साथ स्कूल जाने वाले बच्चों के दुर्घटना या विषैले जीवों के काटने का खतरा लगातार बना हुआ है। कई स्थानों पर झाड़ियों के कारण सड़क का किनारा दिखाई नहीं देता, जिससे हादसे की आशंका और बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष बाढ़ आने से पहले ही इस मार्ग की सफाई और झाड़ियों की कटाई होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन तभी सक्रिय होता है जब बाढ़ का खतरा सिर पर पहुंच जाता है। लोगों ने संबंधित विभाग से तत्काल झाड़ियों की सफाई कराकर मार्ग को सुरक्षित बनाने की मांग की है, ताकि बरसात के दौरान किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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