Kushinagar News: गंडक नदी का डिस्चार्ज घटा, छितौनी बांध के पास कटान का खतरा बढ़ा
Kushinagar News: कुशीनगर में वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर नदी का डिस्चार्ज घटकर 1 लाख 29 हजार 600 क्यूसेक हो गया है। जलस्तर कम होने से छितौनी बांध के पास फसलों के कटान का खतरा बढ़ गया है। किसान चिंतित हैं कि अगर नदी का दबाव इसी तरह बना रहा, तो फसलें कटने के कगार पर होंगी।
Kushinagar News: कुशीनगर। वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर नदी का डिस्चार्ज शनिवार को घटकर 1 लाख 29 हजार 600 क्यूसेक पर आ गया। शुक्रवार को नदी का डिस्चार्ज 1 लाख 80 हजार क्यूसेक था। जलस्तर घटने के साथ ही छितौनी बांध के भैंसहा गेज पर नदी चेतावनी बिंदु 95 मीटर के सापेक्ष 94.92 मीटर पर पहुंच गई है। वहीं, जलस्तर घटने के बाद छितौनी बांध के ठोकर नंबर चार के समीप पानी में डूबी किसानों की फसलों पर कटान का खतरा बढ़ गया है। इससे किसान चिंतित हैं। नदी के दबाव के चलते छितौनी तटबंध के ठोकर नंबर दो का पीसी ब्लॉक नदी में समा गया।
इसकी जानकारी मिलने पर बाढ़ खंड के एसडीओ मनोरंजन कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। नदी का दबाव फिलहाल छितौनी बांध के स्पर ए और सी पर बना हुआ है। तीन दिन पूर्व वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर नदी का डिस्चार्ज 2 लाख तीन हजार क्यूसेक तक पहुंच गया था। इससे नदी उफान पर थी और छितौनी तटबंध से सटे किसानों की फसलें पानी में डूब गई थीं। लंबे समय तक पानी में डूबे रहने से फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। शुक्रवार को डिस्चार्ज घटकर 1 लाख 80 हजार क्यूसेक होने के बाद भी सोहगीबरवा-नौरंगिया बिहार मार्ग स्थित रोहुआ नाला और मरिचहवा-बसंतपुर मुख्य मार्ग पर नदी का पानी अब भी बरकरार है। इसके चलते लोग छोटी नावों के सहारे नाला पार कर रहे हैं। शनिवार को नदी का डिस्चार्ज और घटकर 1 लाख 29 हजार 600 क्यूसेक होने के बाद जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन इससे कटान का खतरा बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि नदी का दबाव इसी तरह बना रहा तो तटबंध के किनारे लगी फसलें कटान की भेंट चढ़ सकती हैं। किसानों को अब फसल बचाने के साथ ही उसके कटने की चिंता भी सताने लगी है।
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