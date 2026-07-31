Kushinagar News: चार दिन में 6983 मरीज, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर बढ़ा इलाज का दबाव

Kushinagar News: कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में पिछले चार दिनों में 6983 मरीजों ने पंजीकरण कराया है। ओपीडी में बढ़ती भीड़ की मुख्य कारण विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और मेडिकल कॉलेज की सुविधाएँ हैं। हालांकि, भीड़ के कारण जांच सेवाओं पर दबाव भी बढ़ा है। इलाज में देरी और जांच रिपोर्ट समय पर न मिलना जैसी समस्याएँ सामने आ रही हैं।

चार दिन में 6983 मरीज, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर बढ़ा इलाज का दबाव

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। मेडिकल कॉलेज पर मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। महज चार दिनों में ओपीडी में 6983 मरीजों ने पंजीकरण कर उपचार कराया। मरीजों की यह संख्या बता रही है कि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद इलाज के लिए लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है।

मरीजों की संख्या में वृद्धि पहले जिला अस्पताल के समय जहां सामान्य दिनों में 1200 के आसपास और कभी-कभार 1500 तक ओपीडी पहुंचती थी तो वहीं अब प्रतिदिन 1700 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल में सबसे अधिक भीड़ हड्डी रोग और मेडिसीन विभाग में देखने को मिल रही है। गुरुवार को इन दोनों विभागों के साथ सप्ताह में एक दिन बैठने वाले न्यूरो विशेषज्ञ की ओपीडी भी मरीजों से खचाखच भरी रही।

रिपोर्ट में देरी इस सप्ताह सोमवार को 1997 मरीजों ने उपचार कराया। मंगलवार को 1688, बुधवार को 1520 तथा गुरुवार को 1778 मरीजों का पंजीकरण हुआ। चार दिनों में कुल 6983 मरीजों के इलाज ने मेडिकल कॉलेज की बढ़ती उपयोगिता तो साबित कर दी है, लेकिन इसके साथ ही अस्पताल की मौजूदा व्यवस्था पर दबाव भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में सिर्फ अपने ही जिले के नहीं, बल्कि पड़ोसी प्रांत बिहार के सीमावर्ती इलाकों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं।

जांच सेवाओं पर प्रभाव विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं के कारण मरीजों का रुझान लगातार बढ़ा है। बढ़ती भीड़ का सबसे ज्यादा असर जांच सेवाओं पर दिखाई दे रहा है। पैथालॉजी में ब्लड सैंपल देने के बाद कई मरीजों को उसी दिन रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट अगले दिन उपलब्ध कराई जा रही है। एक्सरे कक्ष में भी सुबह से लंबी कतार लग रही है। एक-एक जांच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर मरीजों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। इलाज कराने पहुंचे तमकुहीराज के मरीज शोएब अली ने बताया कि डॉक्टर अच्छी तरह देख रहे हैं, लेकिन जांच कराने में काफी समय लग रहा है।

सुविधाओं में विस्तार सुबह से लाइन में लगने के बाद भी रिपोर्ट अगले दिन देने की बात कही गई है। बिहार के घघवा से आए एक तीमारदार ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनने से इलाज की सुविधा बेहतर हुई है, लेकिन मरीजों की संख्या के हिसाब से जांच व्यवस्था का विस्तार जरूरी है। लोगों का कहना है कि डॉक्टरों के साथ तकनीकी कर्मचारियों, लैब स्टाफ और एक्सरे मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि मरीजों को समय पर जांच और रिपोर्ट मिल सके। हड्डी रोग विभाग के डॉ. एमएच खान ने बताया कि विभाग में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

आगामी चुनौतियाँ अधिकांश मरीज सड़क दुर्घटना, जोड़ों के दर्द और फ्रैक्चर की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए भविष्य में विभागीय संसाधनों और सहायक स्टाफ का विस्तार आवश्यक होगा। मेडिसीन विभाग के डॉ. उपेंद्र चौधरी का कहना है कि वायरल बुखार, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य सामान्य बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। मरीजों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देने का प्रयास किया जा रहा है।