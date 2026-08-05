Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kushinagar News: पशु मित्रों की हड़ताल से पशु टीकाकरण कार्य प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
Follow us on Google News
share

Kushinagar News: कुशीनगर में पैरावेट और पशु मित्रों की हड़ताल के कारण पशुओं का टीकाकरण कार्य प्रभावित हो रहा है। बरसात के मौसम में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान रुक गया है, जिससे पशुपालकों में चिंता बढ़ी है। उन्होंने संबंधित विभाग से समाधान की मांग की है।

Kushinagar News: पशु मित्रों की हड़ताल से पशु टीकाकरण कार्य प्रभावित

Kushinagar News: कुशीनगर। निज संवाददाता पैरावेट एवं पशु मित्रों के हड़ताल पर चले जाने से जिले में पशुओं के टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। पशु मित्रों द्वारा टीकाकरण कार्य में सहयोग नहीं किए जाने के कारण गांवों में पशुपालकों के पशुओं का निर्धारित समय पर टीकाकरण नहीं हो पा रहा है।बरसात के मौसम में पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोग एफएमडी, खुरपका मुंह पका से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन पैरावेट एवं पशु मित्रों की हड़ताल के चलते अभियान की गति प्रभावित हुई है। इससे पशुपालकों में भी चिंता बढ़ने लगी है। लक्ष्मी गुप्ता, हेमंत, अरविंद, मनोज आदि पशुपालक का कहना है कि टीकाकरण समय से नहीं होने पर पशुओं में बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है।

ये भी पढ़ें:खुरपका-मुंहपका टीकाकरण की प्रगति धीमी अब तक 98 हजार को लगा टीका

उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से संचालित कराने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:Gauriganj News: दावों में टीकाकरण, ग्रामीण बोले हमारे यहां कोई नहीं आया
ये भी पढ़ें:Gauriganj News: दावों में टीकाकरण, ग्रामीण बोले हमारे यहां कोई नहीं आया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kushinagar News Kushinagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।