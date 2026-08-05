Kushinagar News: पशु मित्रों की हड़ताल से पशु टीकाकरण कार्य प्रभावित
Kushinagar News: कुशीनगर में पैरावेट और पशु मित्रों की हड़ताल के कारण पशुओं का टीकाकरण कार्य प्रभावित हो रहा है। बरसात के मौसम में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान रुक गया है, जिससे पशुपालकों में चिंता बढ़ी है। उन्होंने संबंधित विभाग से समाधान की मांग की है।
Kushinagar News: कुशीनगर। निज संवाददाता पैरावेट एवं पशु मित्रों के हड़ताल पर चले जाने से जिले में पशुओं के टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। पशु मित्रों द्वारा टीकाकरण कार्य में सहयोग नहीं किए जाने के कारण गांवों में पशुपालकों के पशुओं का निर्धारित समय पर टीकाकरण नहीं हो पा रहा है।बरसात के मौसम में पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोग एफएमडी, खुरपका मुंह पका से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन पैरावेट एवं पशु मित्रों की हड़ताल के चलते अभियान की गति प्रभावित हुई है। इससे पशुपालकों में भी चिंता बढ़ने लगी है। लक्ष्मी गुप्ता, हेमंत, अरविंद, मनोज आदि पशुपालक का कहना है कि टीकाकरण समय से नहीं होने पर पशुओं में बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है।
उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से संचालित कराने की मांग की है।
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