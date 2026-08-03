Kushinagar News: एक माह से नहीं हट सका सड़क का अतिक्रमण, तीन बार लौटी राजस्व टीम

Kushinagar News: कुशीनगर। बरवा रतनपुर क्षेत्र के बेलवा घाट के माफी टोला में पीडब्ल्यूडी व सड़क की भूमि से अतिक्रमण हटवाने में राजस्व विभाग को पिछले एक माह से लगातार मशक्कत करनी पड़ रही है। अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम तीन बार मौके पर पहुंची, लेकिन हर बार विरोध के चलते बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा। अब इस विवाद को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।गांव की स्थानीय राजनीति के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बार-बार प्रभावित हो रही है। अतिक्रमणकारियों का समूह प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहा है, जिससे राजस्व विभाग और पुलिस के सामने चुनौती खड़ी हो गई है।

स्थिति को देखते हुए पुलिस गांव में नजर बनाए हुए है। बेलवा घाट के माफी टोला निवासी मिथिलेश पुरी ने खड्डा तहसील में शिकायत कर पीडब्ल्यूडी और सड़क की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। शिकायत की जांच के बाद उपजिलाधिकारी ने पैमाइश कर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद अब तक कब्जा नहीं हट सका है। 28 जुलाई को अतिक्रमण को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। कहासुनी के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने एहतियातन दोनों पक्षों के 26 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई की है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अतिक्रमणकारी न केवल उनके परिवार को धमका रहे हैं, बल्कि गांव के जो लोग अतिक्रमण हटाने के पक्ष में हैं, उन्हें भी डराया-धमकाया जा रहा है। पीड़ित ने इस संबंध में थाने में तहरीर देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर मामले की निगरानी की जा रही है। पुलिस बल की मौजूदगी में जल्द ही दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी ताकि सड़क की भूमि को कब्जामुक्त कराया जा सके।