Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kushinagar News: एक माह से नहीं हट सका सड़क का अतिक्रमण, तीन बार लौटी राजस्व टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
Follow us on Google News
share

Kushinagar News: कुशीनगर। बरवा रतनपुर क्षेत्र के बेलवा घाट के माफी टोला में पीडब्ल्यूडी व सड़क

Kushinagar News: एक माह से नहीं हट सका सड़क का अतिक्रमण, तीन बार लौटी राजस्व टीम

Kushinagar News: कुशीनगर। बरवा रतनपुर क्षेत्र के बेलवा घाट के माफी टोला में पीडब्ल्यूडी व सड़क की भूमि से अतिक्रमण हटवाने में राजस्व विभाग को पिछले एक माह से लगातार मशक्कत करनी पड़ रही है। अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम तीन बार मौके पर पहुंची, लेकिन हर बार विरोध के चलते बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा। अब इस विवाद को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।गांव की स्थानीय राजनीति के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बार-बार प्रभावित हो रही है। अतिक्रमणकारियों का समूह प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहा है, जिससे राजस्व विभाग और पुलिस के सामने चुनौती खड़ी हो गई है।

स्थिति को देखते हुए पुलिस गांव में नजर बनाए हुए है। बेलवा घाट के माफी टोला निवासी मिथिलेश पुरी ने खड्डा तहसील में शिकायत कर पीडब्ल्यूडी और सड़क की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। शिकायत की जांच के बाद उपजिलाधिकारी ने पैमाइश कर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद अब तक कब्जा नहीं हट सका है। 28 जुलाई को अतिक्रमण को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। कहासुनी के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने एहतियातन दोनों पक्षों के 26 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई की है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अतिक्रमणकारी न केवल उनके परिवार को धमका रहे हैं, बल्कि गांव के जो लोग अतिक्रमण हटाने के पक्ष में हैं, उन्हें भी डराया-धमकाया जा रहा है। पीड़ित ने इस संबंध में थाने में तहरीर देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर मामले की निगरानी की जा रही है। पुलिस बल की मौजूदगी में जल्द ही दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी ताकि सड़क की भूमि को कब्जामुक्त कराया जा सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kushinagar News Kushinagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।