Kushinagar News: कराटे खिलाड़ियों ने देवरिया में जीते तीन स्वर्ण पदक
Kushinagar News: कुशीनगर के कराटे खिलाड़ियों ने देवभूमि खेल महोत्सव में तीन स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। आदित्य गोयल, मनीष गोंड और बेबी मद्धेशिया ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि का श्रेय उनके कोच कुमकुम ठाकुर को दिया गया है। प्रतियोगिता से क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
Kushinagar News: कुशीनगर। देवरिया में आयोजित देवभूमि खेल महोत्सव में पडरौना के कराटे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में पडरौना के आदित्य गोयल, मनीष गोंड और बेबी मद्धेशिया ने अपने-अपने वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के दौरान बेहतर तकनीक और दमदार प्रदर्शन का परिचय देते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ा। तीनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से क्षेत्र के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। खिलाड़ियों की सफलता का श्रेय उनके कराटे कोच कुमकुम ठाकुर के मार्गदर्शन को भी दिया जा रहा है।
उनके निर्देशन में खिलाड़ियों ने नियमित अभ्यास और कड़ी मेहनत के जरिए प्रतियोगिता की तैयारी की थी। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर खिलाड़ियों ने अपने प्रशिक्षण और मेहनत को सफलता में बदल दिया। तीनों खिलाड़ियों की उपलब्धि पर उनके परिजनों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है।
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