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Kushinagar News: उधार के सचिवों के भरोसे चल रहीं सहकारी समितियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर में किसानों को यूरिया की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि साधन सहकारी समितियों में सचिवों की कमी है। इससे खाद का वितरण और पंजीकरण प्रभावित हो रहे हैं। किसान निजी दुकानों पर महंगी दरों पर खरीदने को मजबूर हैं। किसान सहकारी विभाग से रिक्त सचिव पदों की त्वरित नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।

Kushinagar News: उधार के सचिवों के भरोसे चल रहीं सहकारी समितियां

Kushinagar News: कुशीनगर। निज संवाददाता बोदरवार क्षेत्र की साधन सहकारी समितियां इन दिनों स्थायी समिति सचिवों के अभाव में दूसरे समितियों से संबद्ध सचिवों के भरोसे संचालित हो रही हैं। एक-एक सचिव के जिम्मे कई समितियों का अतिरिक्त प्रभार होने से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। इस बीच अधिकांश समितियों में यूरिया खाद उपलब्ध न होने से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है।खरीफ फसलों के लिए इस समय यूरिया की मांग चरम पर है, लेकिन कई समितियों में स्टॉक समाप्त होने के कारण किसान खाली हाथ लौट रहे है। मजबूरी में उन्हें निजी दुकानों का रुख करना पड़ रहा है, जहां अधिक कीमत चुकाने की शिकायते भी सामने आ रही हैं।

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संजय सिंह, जयगोविंद सिंह, अमर सिंह, नर्वदेश्वर,अनील पाण्डेय, अमरेश निषाद, संतोष कुशवाहा, लालमोहन प्रसाद, भरत विश्वकर्मा, उमेश मद्धेशिया आदि किसानों का कहना है कि बोदरवार, बड़हरा, भड़सर खास, बसन्तपुर, महुअवा बुजुर्ग, बनकटा समिति पर सचिव के नियमित रूप से उपलब्ध न रहने से खाद वितरण, किसान पंजीकरण तथा अन्य प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कई बार समिति का चक्कर लगाने के बाद भी किसानों को न तो खाद मिल रही है और न ही उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो पा रहा है। रिक्त पदों के चलते वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे समितियों के सचिवों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यूरिया की आपूर्ति उपलब्ध होते ही समितियों को आवंटन किए जाने की बात भी कहीं जा रही है। क्षेत्र के किसानों ने सहकारी विभाग से मांग की है कि सभी रिक्त सचिव पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए तथा समितियों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराकर किसानों को राहत दिलाई जाए।

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