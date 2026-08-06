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Kushinagar News: स्कूली बच्चों को नहीं मिल रहा दूध व फल, आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के प्राथमिक विद्यालय अर्नहवा जंगल टोला में मिड-डे मिल योजना में अनियमितताएं सामने आई हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें दूध और फल नहीं मिलते और भोजन की गुणवत्ता भी मानक के अनुरूप नहीं है। ग्रामीणों ने मामले की जांच की मांग की है।

Kushinagar News: स्कूली बच्चों को नहीं मिल रहा दूध व फल, आक्रोश

Kushinagar News: कुशीनगर। विकास खंड विशुनपुरा के ग्राम पंचायत अर्नहवा जंगल टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मिल (एमडीएम) योजना में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। विद्यालय के बच्चे लक्ष्मी, अन्नजीता, संजीता, सुजीत आदि ने बताया कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दूध और फल कभी नहीं दिया जाता है। बच्चों का कहना है कि भोजन भी मानक के अनुरूप नहीं बनता है। मीनू का पालन नहीं किया जाता है। बच्चों का आरोप है कि ग्राम प्रधान की ओर से मिड-डे मिल योजना का संचालन मानकों के विपरीत कराया जा रहा है। भोजन की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है।

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सरकार ने सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के लिए दूध, फल और निर्धारित मीनू की व्यवस्था की है। इसके बावजूद प्राथमिक विद्यालय अर्नहवा जंगल टोला में बच्चों को इन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।ग्रामीणों और अभिभावकों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा विद्यालय में बच्चों को शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भोजन, दूध और फल उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रधानाध्यापक योगेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इस संबंध में बीईओ जयंत कुमार ने कहा कि ग्राम प्रधान के खिलाफ विभागी कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए वह मनमानी करते हैं। उसने कई बार कहा गया है कि बच्चों को दूध व फल देना जरूरी है।

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