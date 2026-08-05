Kushinagar News: निलंबित किए जा रहे आईओसी के गैस कनेक्शन, उपभोक्ता परेशान

Kushinagar News: कुशीनगर में इंडेन गैस उपभोक्ताओं के कनेक्शन तेजी से निलंबित किए जा रहे हैं। एजेंसी संचालक बताते हैं कि कंपनी के अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि जिनके ई केवाईसी नहीं हैं, उनके कनेक्शन बंद कर दिए जाएं। उपयोगकर्ता समस्या से गुजर रहे हैं क्योंकि परिवार का मुखिया विदेश में है।

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। जिले के इंडेन गैस उपभोक्ताओं के कनेक्शन इन दिनों तेजी से निलंबित किए गए जा रहे हैं। एजेंसी संचालकों का कहना है कि कंपनी के अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि जिनके ई केवाई नहीं पाये हैं, उनके कनेक्शन निलंबत कर दिए जाएं। इससे जिले के तमाम इंडेल गैस उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गयी है।

उपभोक्ताओं की समस्या ई केवाई नहीं करा पाए उपभोक्ताओं का कहना है कि उनके परिवार में मुखिया विदेश में हैं। उनके आने पर ही ई केवाई संभव है। एजेंसियां धमकी दे रही हैं कि कनेक्शन निलंबित कर दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले वैश्विक युद्ध के चलते घरेलू गैस का संकट हुआ था। उससे किसी तरह उबरे तब तक कनेक्शन निलंबित करने की धमकी शुरू हो गयी। हालत यह है कि जिले में हर दिन दो से तीन सौ तक कनेक्शन निलंबित किए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार भी तमाम उपभोक्ता एजेंसियों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उनकी मजबूरी है कि परिवार के मुखिया के अभाव में वह ई केवाईसी नहीं करा सकते। रोजी रोजगार के सिलसिले में देश के अन्य राज्यों में रह रहे कुछ लोगों को इसके लिए लौट कर आना पड़ा मगर विदेश में गए लोगों के लिए तत्काल लौटना संभव नहीं है।

एजेंसी संचालकों की स्थिति इस संबंध में जिले के इंडेन एजेंसी संचालकों का कहना है कि कंपनी के अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि ई केवाईसी नहीं करा पाये लोगों के कनेक्शन तत्काल निलंबित कर प्रति दिन सूचना अपडेट करें। ऐसे में हमारी मजबूरी है। एजेंसी संचालकों को भी रोजी रोजगार के लिए विदेश गए लोगों के परिवार की समस्या पता है मगर कंपनी अधिकारियों के दबाव में वह मजबूर हैं।

कंपनी अधिकारी की प्रतिक्रिया मेरे पास कंपनी की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गयी है। कोई गजट आदि भी नहीं कराया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी हो सके। यदि उपभोक्ता शिकायत करते हैं कंपनी के अधिकारियों से बात कर समाधान कराया जाएगा। किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।

-कृष्ण गोपाल पांडेय, जिला पूर्ति अधिकारी, कुशीनगर