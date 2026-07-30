Kushinagar News: नवनिर्मित बाल तरणताल का शुभारम्भ 1 अगस्त से
Kushinagar News: कुशीनगर के जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में बाल तरणताल का शुभारंभ 1 अगस्त को सुबह 6 बजे होगा। तैराकी का अभ्यास करने के इच्छुक उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज तथा शुल्क जमा करना होगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की जानकारी साझा की है।
Kushinagar News: कुशीनगर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में नवनिर्मित बाल तरणताल का शुभारंभ 1 अगस्त को सुबह 6 बजे से किया जाएगा। तैराकी का अभ्यास करने के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी रवि निषाद ने बताया कि पंजीकरण के लिये अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो, जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा एमबीबीएस चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी किसी चर्म रोग, हृदय रोग, मिर्गी, क्षय या अन्य गंभीर रोग से ग्रसित नहीं है। इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक अभिलेखों व निर्धारित शुल्क के साथ प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला खेल कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
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