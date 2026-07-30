Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kushinagar News: नवनिर्मित बाल तरणताल का शुभारम्भ 1 अगस्त से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
Follow us on Google News
share

Kushinagar News: कुशीनगर के जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में बाल तरणताल का शुभारंभ 1 अगस्त को सुबह 6 बजे होगा। तैराकी का अभ्यास करने के इच्छुक उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज तथा शुल्क जमा करना होगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की जानकारी साझा की है।

Kushinagar News: नवनिर्मित बाल तरणताल का शुभारम्भ 1 अगस्त से

Kushinagar News: कुशीनगर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में नवनिर्मित बाल तरणताल का शुभारंभ 1 अगस्त को सुबह 6 बजे से किया जाएगा। तैराकी का अभ्यास करने के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी रवि निषाद ने बताया कि पंजीकरण के लिये अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो, जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा एमबीबीएस चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी किसी चर्म रोग, हृदय रोग, मिर्गी, क्षय या अन्य गंभीर रोग से ग्रसित नहीं है। इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक अभिलेखों व निर्धारित शुल्क के साथ प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला खेल कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kushinagar News Kushinagar Latest News Registration

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।