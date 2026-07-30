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Kushinagar News: रात के अंधेरे में धड़ल्ले से हो रहा सिल्ट, बालू और मिट्टी का खनन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के खड्डा तहसील में अवैध खनन का कारोबार जारी है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते माफिया सिल्ट, बालू और मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नदी किनारों पर बड़े पैमाने पर खनन की शिकायत की है। तहसीलदार ने मामले की जांच का भरोसा दिया है।

रात के अंधेरे में धड़ल्ले से हो रहा सिल्ट, बालू और मिट्टी का खनन
रात के अंधेरे में धड़ल्ले से हो रहा सिल्ट, बालू और मिट्टी का खनन

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। खड्डा तहसील क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप है कि सिंचाई और खनन विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर सिल्ट, बालू और मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं।

अवैध खनन का जारी खेल

क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रात के अंधेरे में जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रालियों के जरिए खनन का खेल लगातार जारी है। इससे सरकार को राजस्व की क्षति के साथ किसानों और ग्रामीणों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

स्थानीय शिकायतें और विभाग की उदासीनता

स्थानीय लोगों का कहना है कि बरवा रतनपुर के खटिक टोली, भेड़ी जंगल तथा भेड़ी स्केप के पास छोटी गंडक नदी के दोनों किनारों से बड़े पैमाने पर सिल्ट और बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी मिट्टी का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार शिकायतें और वीडियो वायरल होने के बावजूद संबंधित विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अनियंत्रित खनन से खेती योग्य भूमि प्रभावित हो रही है और सड़क किनारे की पटरियां भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ग्रामीणों ने अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

तहसीलदार की प्रतिक्रिया

इस संबंध में तहसीलदार अभिषेक सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। यदि जांच में अवैध खनन की पुष्टि होती है तो दोषियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अवधारणाएं और सामान्य प्रश्न

अवैध खनन के कारण सरकार को किस प्रकार की क्षति हो रही है?
अवैध खनन से सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है।
Hindustan | Bureau

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