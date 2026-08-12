Kushinagar News: मोहित का शव घर पहुंचते ही मचा कोहराम, पिता ने दी मुखाग्नि
Kushinagar News: कसया थाना क्षेत्र के गांव चुरामन छपरा में 24 वर्षीय युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिजन बिलख पड़े। पुलिस ने तीन घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, और सड़क जाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Kushinagar News: टेकुआटार, हिन्दुस्तान संवाद। कसया थाना क्षेत्र के गांव चुरामन छपरा में सोमवार की देर रात नये मकान में अकेले सो रहे 24 वर्षीय युवक की प्रेम प्रसंग में पीट कर हत्या कर दी गई।पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को मोहित का शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मां सुनैना देवी और बहन नेहा मद्धेशिया दहाड़ें मारकर रोने लगीं। पिता योगेंद्र मद्धेशिया के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मोहित चार भाइयों में सबसे छोटा था। बड़े भाई नागेंद्र, गुलशन और मानचंद भी भाई का शव देखकर फफक पड़े। परिजनों की चीख-पुकार से गांव का माहौल गमगीन हो गया। आसपास के लोग परिजनों को ढांढस बंधाते रहे। इसके बाद सोहसा मठिया स्थित छोटी गंडक नदी के तट पर शव का अंतिम संस्कार हुआ। पिता योगेंद्र मद्धेशिया ने बेटे के शव को मुखाग्नि दी। जवान बेटे को मुखाग्नि देख वहां पर मौजूद सबकी आंखें नम हो गईं। मृतक के घर से लेकर घाट तक पुलिस मौजूद रही.
युवक की हत्या का खुलासा
युवक की हत्या का तीन घंटे के अंदर कसया पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सड़क जाम कर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
पुलिस कार्रवाई
केशव कुमार, एसपी कुशीनगर
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