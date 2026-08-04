Kushinagar News: हिन्दुस्तान प्रतिभा सम्मान कल, मेधावी होंगे सम्मानित

Kushinagar News: कुशीनगर में हिन्दुस्तान प्रतिभा सम्मान-2026 का आयोजन 11 बजे होगा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कॅरियर संबंधी जानकारी एवं अभिभावकों को सुझाव दिए जाएंगे। कार्यक्रम में शिक्षा पर कई विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे।

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। हिन्दुस्तान की ओर से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित करने के लिए हिन्दुस्तान प्रतिभा सम्मान-2026 का आयोजन बुधवार को पडरौना के कमला इन लॉन में सुबह 11 बजे से होगा।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जायेगा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ इसके अभिभावकों और शिक्षकों के योगदान को भी सम्मान दिया जायेगा। सम्मान समारोह में विद्यार्थियों को कॅरियर से जुड़ी उपयोगी जानकारी और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। आयोजन में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और कॅरियर से जुड़े विशेषज्ञ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, कॅरियर विकल्प, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, समय प्रबंधन और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही अभिभावकों को भी बच्चों के कॅरियर निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाएंगे। इसके साथ विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभाओं तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को भी सम्मानित किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा。

पंजीकरण की प्रक्रिया अंकपत्र की फोटो कॉपी साथ लाएं

बोर्ड परीक्षा के मेधावी अंकपत्र एवं आधार कार्ड की फोटो कापी साथ लेकर आएं। कार्यक्रम स्थल पर पंजीकरण के बाद उन्हें सम्मानित किया जायेगा। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को शिक्षा और कॅरियर से जुड़ी उपयोगी जानकारी भी दी जायेगी।

आयोजन के सहयोगी ये हैं आयोजन के सहयोगी

आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष सहयोग मिलेगा। कार्यक्रम में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल कसया,आरपीएससी खड्डा, जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज कप्तानगंज, सेंट जेवियर स्कूल पडरौना, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल कसया, इंटेलिजेंट पब्लिक स्कूल, भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज पडरौना, जेडीएस स्कूल पडरौना, राधा कृष्ण मेमोरियल हाई स्कूल दुदही, पीजी सीनियर सेकेंड्री स्कूल कप्तानगंज, इलायची देवी समाज कल्याण जटहा बाजार, संत पुष्पा इंटरनेशनल स्कूल, श्यामा देवी पब्लिक स्कूल, सेट एमआर जयपुरिया पडरौना, फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज तमकुहीराज, साइंस मिशन स्कूल नायक छपरा, राम नारायण हाईस्कूल खिरकिया, शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी भठही खुर्द, शैल चिकित्सालय, लाची देवी समाज कल्याण इंटर कॉलेज, वीबीडी इंटरनेशनल स्कूल पडरौना आदि का महत्वपूर्ण योगदान है।