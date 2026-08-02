Kushinagar News: बदलते मौसम का असर, ओपीडी में बढ़े वायरल और हड्डी रोग के मरीज
Kushinagar News: पडरौना, निज संवाददाता। रुक-रुककर हो रही बारिश और तापमान में लगातार
Kushinagar News: पडरौना, निज संवाददाता।
रुक-रुककर हो रही बारिश और तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव का असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। सर्द-गर्म के मौसम के कारण वायरल फीवर, सर्दी-खांसी, गले में संक्रमण और शरीर दर्द की शिकायत लेकर मरीज मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। शनिवार को मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में 1307 मरीजों ने पंजीकरण कराकर विभिन्न विभागों में उपचार कराया। इनमें वायरल फीवर, सर्दी-खांसी और हड्डी रोग विभाग में आने वाले मरीजों की संख्या सबसे अधिक रही। चिकित्सकों ने जांच के बाद दवाएं उपलब्ध कराते हुए मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी।
मौसम और स्वास्थ्य
पिछले कुछ दिनों से जिले में कभी तेज धूप तो कभी बारिश का सिलसिला जारी है। इससे तापमान में लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम में नमी बढ़ने और सर्द-गर्म की स्थिति बनने से वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज इसकी चपेट में अधिक आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश के दौरान फिसलने और चोट लगने की घटनाएं बढ़ने से हड्डी रोग विभाग में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। ओपीडी में सुबह से ही मरीजों की लंबी कतार लगी रही। मेडिसिन विभाग में बुखार, जुकाम, खांसी, गले में दर्द, कमजोरी और बदन दर्द की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। वहीं, हड्डी रोग विभाग में कमर दर्द, घुटने के दर्द, हाथ-पैर में चोट और पुराने जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों ने उपचार कराया। डॉक्टरों ने जांच के बाद आवश्यक दवाएं लिखीं और जरूरतमंद मरीजों की विभिन्न जांच भी कराई। उधर, मेडिकल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग स्थित जनरल वार्ड में शनिवार की दोपहर तक 35 मरीज भर्ती थे। इनमें सबसे अधिक मरीज सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। मेडिकल कॉलेज के मेडिसीन विभाग के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. उपेंद्र चौधरी का कहना है कि मौसम में नमी बढ़ने और तापमान में बदलाव के कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वास संबंधी रोगों से पीड़ित लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बदलते मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा लेने से बचना चाहिए। यदि बुखार दो-तीन दिन तक बना रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, लगातार खांसी आए या शरीर में अत्यधिक कमजोरी महसूस हो तो तुरंत अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। डॉ. चौधरी ने लोगों से अपील की है कि बारिश में भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहनें और लंबे समय तक गीले कपड़ों में न रहें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताजा और गर्म भोजन करें तथा बाहर खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और हाथों को समय-समय पर साबुन से धोते रहें।
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