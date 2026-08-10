Kushinagar News: बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण कार्य का हुआ भूमिपूजन
Kushinagar News: सेवरही, हिन्दुस्तान संवाद। तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के सेवरही नगर पंचायत
Kushinagar News: सेवरही, हिन्दुस्तान संवाद।
भूमिपूजन कार्यक्रम
तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के सेवरही नगर पंचायत स्थित बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण कार्य का रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से भूमिपूजन किया गया। देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी एवं तमकुहीराज विधायक डॉ. असीम कुमार राय ने पूजन-अर्चन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है।
निर्माण कार्य का महत्व
देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती हैं। बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण से सेवरही नगर में आवागमन अधिक सुगम होगा। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ स्थानीय लोगों, व्यापारियों और राहगीरों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने निर्माण कार्य को गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा कराने पर जोर दिया। विधायक डॉ. असीम कुमार राय ने कहा कि सेवरही नगर के विकास के लिए सड़क और यातायात व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है। बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण से आवागमन आसान होने के साथ नगर की सुंदरता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले समय में अन्य विकास कार्य भी कराए जाएंगे। भूमिपूजन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया गया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों ने मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण कार्य शुरू होने पर प्रसन्नता जताई। लोगों का कहना है कि मार्ग के चौड़ीकरण से आए दिन होने वाली यातायात संबंधी परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही सुंदरीकरण से नगर का स्वरूप भी बेहतर होगा। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धनंजय तिवारी, सांसद प्रतिनिधि धीरज त्रिपाठी, पूर्व चेयरमैन त्रिभुवन जायसवाल, रमेश ब्याहुत, राजेश सिंह, अंगेश कुशवाहा, रामाशीष मिश्र, शैलेन्द्र पांडे, गुड्डू उपाध्याय, अभिषेक शुक्ल, सुनील पांडेय, अंकित पांडेय, मंशा पांडेय, जेके सिंह, विनय तिवारी आदि मौजूद रहे।
FAQs
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।