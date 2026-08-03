Kushinagar News: रामाभार घाट पर स्थापित होगी महादेव शिव की भव्य प्रतिमा
Kushinagar News: कुशीनगर, हिटी। नगरपालिका परिषद कुशीनगर अंतर्गत कसया देवरिया मार्ग पर रामाभार अंत्योष्टि स्थल हिरण्यवती
Kushinagar News: कुशीनगर, हिटी। नगरपालिका परिषद कुशीनगर अंतर्गत कसया देवरिया मार्ग पर रामाभार अंत्योष्टि स्थल हिरण्यवती नदी (घाट) पर देवाधिदेव महादेव की भव्य ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। इसको लेकर नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल ने घाट का निरीक्षण किया और प्रतिमा सहित होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की।रविवार की शाम को नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री जायसवाल वार्ड नं. 15 स्थित श्मशान भूमि पहुंचे और यहां पर बाउंड्री वॉल निर्माण एवं भगवान शिव की मूर्ति स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का जायजा लिया गया। श्री जायसवाल ने बताया कि अंत्येष्टि स्थल, घाट के सुंदरीकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यह स्थल आस्था और श्रद्धा का केंद्र है।
भगवान शिव की प्रतिमा जन सहयोग से स्थापित कराया जाएगा तथा यहां आने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस दौरान सभासद राजेश जायसवाल, सभासद अमेरिकन सिंह, सभासद पवन जायसवाल, सभासद मुन्ना शर्मा, सभासद केशव सिंह आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।