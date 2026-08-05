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Kushinagar News: मियाद बीतने के बाद भी नहीं हटा सरकारी भूमि से अतिक्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के गड़हिया चिंतामन गांव में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का नोटिस एक सप्ताह पहले दिया गया था, लेकिन किसी ने अतिक्रमण नहीं हटाया। शिकायतकर्ता ने तहसीलदार से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। तहसीलदार ने कहा कि मामला पर ध्यान दिया जाएगा और प्रशासन जल्द कार्रवाई करेगा।

Kushinagar News: मियाद बीतने के बाद भी नहीं हटा सरकारी भूमि से अतिक्रमण

Kushinagar News: कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के ग्राम गड़हियां चिंतामन गांव के गाटा संख्या 115 खलिहान की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने संबंधी नोटिस की एक सप्ताह की मियाद पूरी हो गयी है। इसके बाद भी किसी ने अतिक्रण नहीं हटाया है। ऐसे में शिकायतकर्ता ने तहसीलदार को आवेदन देकर फोर्स लगाकर सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है।

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अतिक्रमण हटाने का आदेश

गड़हिया चिंतामन गांव में धारा 67 के तहत वर्ष 2017 एवं 2020 में बेदखली आदेश पारित हुआ था मगर सरकारी भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटा। इसी मामले में फिर से आयी शिकायत पर सुनवाई के बाद बीते 28 जुलाई को गांव 11 कब्जाधारकों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया था। इसमें आदेश था कि सभी लोग खुद एक सप्ताह में अतिक्रमण हटा लें। समय बीत गया तबर अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इसी क्रम में शिकायतकर्ता शैलेन्द्र किशोर शाही ने मंगलवार को तहसीलदार तमकुही राज को शिकायती पत्र सौंपकर तहसीलदार न्यायालय द्वारा जारी बेदखली आदेश का तत्काल पालन कराने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि नोटिस में निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रशासन द्वारा बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई, जबकि आदेश के विरुद्ध कोई अपील अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पुलिस बल एवं राजस्व टीम की मौजूदगी में गाटा संख्या 115 स्थित सरकारी खलिहान की भूमि से अवैध कब्जा तत्काल हटाकर वर्षों से लंबित बेदखली आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तहसीलदार का बयान

इस संबंध में तमकुहीराज के तहसीलदार महेश कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में है। अभी लोगों को समय दिया गया था कि वह खुद अतिक्रमण हटा लें। अब प्रशासन जल्द ही अपनी अगली कार्रवाई करेगा।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

अतिक्रमण हटाने संबंधी नोटिस कब जारी किया गया था?
अतिक्रमण हटाने संबंधी नोटिस एक सप्ताह पहले जारी किया गया था।
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