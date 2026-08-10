Kushinagar News: तिरंगा यात्रा में गूंजा भारत माता का जयघोष, शहीदों को किया नमन

खड्डा कस्बे के सुभाष चौक से रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक विवेकानन्द पांडेय, चेयरमैन प्रतिनिधि दुर्गेश्वर वर्मा और मंडल अध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने देश की आजादी और रक्षा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया। भारत माता की जय के जयघोष से पूरा नगर देशभक्ति के रंग में रंग गया।

यात्रा का आयोजन

तिरंगा यात्रा से पूर्व सुभाष चौक स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पदयात्रा पुराने बस स्टैंड और आंबेडकर मार्केट होते हुए महाराणा प्रताप चौक पहुंची। यहां महाराणा प्रताप और डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायक विवेकानन्द पांडेय ने कहा कि देश की आजादी के लिए शहीद हुए देशभक्तों और जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं वीर सपूतों के बलिदान के कारण आज देशवासी स्वतंत्रता और खुशहाली के साथ जीवन जी रहे हैं। उन्होंने लोगों से देश की एकता, अखंडता और सम्मान के लिए सदैव समर्पित रहने का आह्वान किया। यात्रा में पूर्व विधायक दीपलाल भारती, विजय लक्ष्मी मिश्रा, पूर्व चेयरमैन डॉ. निलेश मिश्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील प्रजापति, आलोक तिवारी, सुभाषचंद्र गुप्त, शिवकिशोर श्रीवास्तव, संतोष जायसवाल, सभासद राजेश्वर सिंह, प्रदीप सिंह, पवन मद्धेशिया, संजय गुप्ता, रोहित श्रीवास्तव, प्रिंस मद्धेशिया, चंद्र प्रकाश तिवारी, हरिओम गोंड, दीनानाथ मद्धेशिया, विजय कन्नौजिया, कर्मवीर साहनी, अमरचंद मद्धेशिया, अनिल जायसवाल, चंदन मद्धेशिया आदि मौजूद रहे।