Kushinagar News: अलाव की चिनगारी से लगी आग, बकरी जल मरी
Kushinagar News: पकड़ियार बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पचफेड़ा गांव में सोमवार की रात अलाव की निकली चिनगारी से लगी आग से दो झोपड़ी जल गई।
Kushinagar News: पकड़ियार बाजार, हिन्दुस्तान संवाद।नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पचफेड़ा गांव में सोमवार की रात अलाव की निकली चिनगारी से लगी आग से दो झोपड़ी जल गई। एक झोपड़ी में मवेशी बधे थे, एक में जलावन की लकड़ी,भूसा, चौकी, दो साइकिल, कपड़ा व आधार कार्ड जल गया। वहीं आग में घिर कर एक बकरी की मौत हो गयी जबकि एक गाय झुलस गयी।पचफेड़ा गांव निवासी इसरावती देवी पत्नी रामाश्रय का दो जगह घर है। एक जगह परिवार के लोग रहते हैं और दूसरी जगह मवेशियों के रहने के लिये झोपड़ी बनाई गयी है। सोमवार की रात इसरावती देवी रोज की भांति अपने मवेशियों वाले झोपड़ी में सोई थी।
मवेशियों के लिए इसरावती देवी ने झोपड़ी में मच्छरों के लिए अलाव जलाई थी। अलाव की चिनगारी से झोपड़ी में आग लग गयी। आग की लपटें देख इसरावती ने शोर मचाया। शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंच मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया तब तक एक बकरी की जल कर मौत हो गयी जबकि एक गाय झुलस गयी। झोपड़ी में रखा अन्य सामान भी जल कर राख हो गया। घटना की जानकारी होने पर मंगलवार को पहुंचे लेखपाल बृजनारायण सिंह ने क्षति का आंकलन किया।
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