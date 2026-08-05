Kushinagar News: ऑडिट अनुपालन में लापरवाही पर दो ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

Kushinagar News: कुशीनगर में वित्तीय वर्ष 2018-19 के ऑडिट प्रस्तरों के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के साथ ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई है। दोनों अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताओं के बाद 20 सितंबर 2024 तक अनुपालन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी वित्तीय वर्ष 2018-19 के ऑडिट प्रस्तरों के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक क्षेत्र के दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

निलंबन के कारण नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरवा खुर्द व घिनहुआ से संबंधित ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में बार-बार निर्देश देने के बावजूद प्रस्तुत नहीं करने पर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी कन्हैया मौर्य को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में एडीओ कार्यालय कप्तानगंज से संबद्ध किया गया है। मामले की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी एडीओ रामकोला को सौंपी गई है। इसी प्रकार नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत महुअवा के वर्ष 2018-19 के ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या पूर्ण अभिलेखों के साथ प्रस्तुत नहीं करने और केवल कार्रवाई रजिस्टर की प्रति भेजने के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी शाह आलम अंसारी को भी निलंबित कर दिया गया है। उन्हें एडीओ कार्यालय विशुनपुरा से संबद्ध किया गया है। इस प्रकरण की जांच एडीओ कप्तानगंज करेंगे।

अनुपालन की अवहेलना डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दोनों अधिकारियों को 20 सितंबर 2024 को ऑडिट अनुपालन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। इसके बाद 30 अक्टूबर 2025 और 14 जुलाई 2026 को आयोजित समीक्षा बैठकों में भी अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, लेकिन अपेक्षित अनुपालन नहीं किया गया। इसे उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की गई है। डीपीआरओ ने बताया कि निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही जांच अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमानुसार जांच पूरी कर शीघ्र अपनी रिपोर्ट जिला पंचायत राज कार्यालय में उपलब्ध कराये, जिससे आगे की विभागीय कार्रवाई किया जा सके।