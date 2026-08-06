Kushinagar News: दो बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत, दो घायल
Kushinagar News: खड्डा, हिन्दुस्तान संवाद। खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सिसवा गोपाल मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की सड़क पर दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गयी।
Kushinagar News: खड्डा, हिन्दुस्तान संवाद।
खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सिसवा गोपाल मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की सड़क पर दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गयी। इसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुर्कहा में भर्ती कराया गया। जहां उनकी स्थिति गम्भीर देख रविन्द्र नगर धूस स्थित मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है。
हादसे का विवरण
खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम बहोर भैंसहा निवासी राजन यादव (26) व जितेंद्र यादव बुधवार की देर शाम बाइक से तेज रफ्तार में सिसवा गोपाल समीप गुजरी मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की पटरी पकड़ कहीं जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों गम्भीर रुप से घायल हो गए। मौके पर जुटे लोगों ने तीनों घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुर्कहा पहुंचाया। जहां डाक्टर ने एक बाइक के चालक को मृत घोषित कर दिया। देर रात मृतक की पहचान खड्डा थाना क्षेत्र के ही बहोर छपरा गांव निवासी विजय शर्मा (26) पुत्र सुदर्शन के रूप में हुई। वह अपनी बुआ के घर सारंगछपरा गांव आया था। बाइक से वहां से मदनपुर सुकरौली जा रहा था तभी सिसवा गोपाल के पास एक्सीडेंट हो गया। गम्भीर रुप से घायल राजन व जितेंद्र को मेडिकल कालेज रविन्द्र नगर धूस रेफर कर दिया गया है।
सामान्य प्रश्न
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