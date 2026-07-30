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Kushinagar News: हाटा क्षेत्र में छुट्टा पशुओं का आतंक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के हाटा तहसील के ग्रामीण इलाकों में छुट्टा पशुओं के आतंक से किसान काफी परेशान हैं। ये पशु खेतों में फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और राहगीरों को भी डराने लगे हैं। लोग सरकारी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके।

Kushinagar News: हाटा क्षेत्र में छुट्टा पशुओं का आतंक

Kushinagar News: कुशीनगर। हाटा तहसील के ग्रामीण इलाकों में छुट्टा पशुओं के आतंक से किसान परेशान हैं। वहीं नगर में विचरण करने तथा समूह में रह कर राहगीरों को भयभीत कर उनका रास्ता रोकने से लोग परेशान हैं। हाटा क्षेत्र के गांव बड़हरा, सिकटिया, मुहम्दा, लंगड़ी, देवराज पिपरा, सकरौली, पगरा, खझवा आदि गांवों के सरेह में विचरण कर रहे आवास पशुओं द्वारा गन्ना, धान, मक्का, मुंगफली, सब्जी आदि फसलों को खाकर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दौड़ दौड़ कर फसल को कुचल भी दे रहे हैं। किसान खेत से भगाने जा रहे है तो सीधे उन्हें मारने के लिए पशु दौड़ा ले रहे हैं।किसान

इनके आतंक और शासन के कानूनी कार्रवाई के डर से सहमा हुआ है। इन छुट्टे पशुओं के भय से लोग डरे हुए हैं। नगर के बागनाथ, गौरी चौराहा पर इन छुट्टे पशुओं का बराबर जमावड़ा रहता है।

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