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Kushinagar News: छुट्टा पशुओं से फसलों को नुकसान, किसानों में बढ़ी चिंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के हाटा ब्लॉक के गांवों में छुट्टा पशुओं का आतंक बढ़ गया है, जिससे किसानों की फसलें, जैसे धान और गन्ना, प्रभावित हो रही हैं। किसान खेतों में इन जानवरों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार जानवर खेतों में नुकसान पहुंचा देते हैं। किसान प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

Kushinagar News: छुट्टा पशुओं से फसलों को नुकसान, किसानों में बढ़ी चिंता

Kushinagar News: कुशीनगर। हाटा ब्लॉक के परसौना बुजुर्ग, महुई बुजुर्ग, भरवलिया, नरकटिया समेत आसपास के गांवों में छुट्टा पशुओं का आतंक किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। खेतों में खुलेआम घूम रहे पशु धान, गन्ना समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि जैसे ही उन्हें खेतों में छुट्टा पशुओं के घुसने की जानकारी मिलती है, वे उन्हें भगाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन कई बार पशु खेत से निकलने के बजाय किसानों की ओर ही दौड़ पड़ते हैं, जिससे भय का माहौल बना रहता है।

पशु एक खेत से निकलकर दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं और फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। किसान सुदर्शन चौधरी, रामबदन चौधरी, संतोष चौधरी, कमलेश सिंह, विपिन पटेल, रामप्रवेश और उमेश तिवारी सहित अन्य किसानों ने बताया कि छुट्टा पशुओं के कारण धान और गन्ने की फसल को लगातार नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से छुट्टा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।

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