Kushinagar News: बेटे के उत्पीड़न से आजिज बुजुर्ग पिता ने न्याय की लगाई गुहार
Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। चौराख़ास थाना क्षेत्र के बनकटा बाजार निवासी एक वृद्ध पिता
Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। चौराख़ास थाना क्षेत्र के बनकटा बाजार निवासी एक वृद्ध पिता ने अपने ही पुत्र के उत्पीड़न से परेशान होकर पुलिस और न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है。
पिता का आरोप
बनकटा बाजार निवासी अशोक वर्मा का आरोप है कि उनका पुत्र सोनू वर्मा आए दिन उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करता है। विरोध करने पर घर से बाहर निकाल देता है तथा जान से मारने की धमकी भी देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुत्र नशे का आदी है और घर का सामान चोरी कर बेच देता है। वह लगातार पैसों की मांग करता है और मना करने पर विवाद व मारपीट पर उतारू हो जाता है। आए दिन होने वाले झगड़ों और दुर्व्यवहार से तंग आकर उसने उसे परिवार से अलग कर दिया है।
सुरक्षा की कामना
इसके बावजूद वह आए दिन घर पहुंचकर विवाद करता है। पीड़ित ने आशंका जताई कि उनका पुत्र कभी भी उनके और उनकी पत्नी के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकता है। पुलिस से आरोपी पुत्र के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने इस आशय का वाद न्यायालय में दाखिल किया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जायेगी।
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