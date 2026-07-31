Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kushinagar News: बेटे के उत्पीड़न से आजिज बुजुर्ग पिता ने न्याय की लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
Follow us on Google News
share

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। चौराख़ास थाना क्षेत्र के बनकटा बाजार निवासी एक वृद्ध पिता

Kushinagar News: बेटे के उत्पीड़न से आजिज बुजुर्ग पिता ने न्याय की लगाई गुहार

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। चौराख़ास थाना क्षेत्र के बनकटा बाजार निवासी एक वृद्ध पिता ने अपने ही पुत्र के उत्पीड़न से परेशान होकर पुलिस और न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है。

पिता का आरोप

बनकटा बाजार निवासी अशोक वर्मा का आरोप है कि उनका पुत्र सोनू वर्मा आए दिन उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करता है। विरोध करने पर घर से बाहर निकाल देता है तथा जान से मारने की धमकी भी देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुत्र नशे का आदी है और घर का सामान चोरी कर बेच देता है। वह लगातार पैसों की मांग करता है और मना करने पर विवाद व मारपीट पर उतारू हो जाता है। आए दिन होने वाले झगड़ों और दुर्व्यवहार से तंग आकर उसने उसे परिवार से अलग कर दिया है।

सुरक्षा की कामना

इसके बावजूद वह आए दिन घर पहुंचकर विवाद करता है। पीड़ित ने आशंका जताई कि उनका पुत्र कभी भी उनके और उनकी पत्नी के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकता है। पुलिस से आरोपी पुत्र के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने इस आशय का वाद न्यायालय में दाखिल किया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जायेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बृद्ध पिता ने किस कारण से पुलिस से सुरक्षा की मांग की?
बृद्ध पिता ने अपने पुत्र के उत्पीड़न और मारपीट के कारण पुलिस से सुरक्षा की मांग की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kushinagar News Kushinagar Latest News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।