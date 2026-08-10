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Kushinagar News: सुकरौली ब्लॉक में सात माह से मानदेय को तरस रहे रोजगार सेवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: सुकरौली, हिन्दुस्तान संवाद। विकास खंड में मनरेगा से जुड़े संविदा कर्मियों का मानदेय महीनों से लंबित होने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा

Kushinagar News: सुकरौली ब्लॉक में सात माह से मानदेय को तरस रहे रोजगार सेवक

Kushinagar News: सुकरौली, हिन्दुस्तान संवाद।

विकास खंड में मनरेगा से जुड़े संविदा कर्मियों का मानदेय महीनों से लंबित होने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत कार्यरत करीब 60 रोजगार सेवकों को पिछले सात माह से मानदेय नहीं मिला है। वहीं छह तकनीकी सहायकों का चार माह तथा एक एपीओ और एक लेखा सहायक का दो माह से मानदेय बकाया है।

मानदेय की कमी से कठिनाइयाँ

कर्मियों को समय पर भुगतान नहीं होने से उनके सामने परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक खर्च पूरा करना मुश्किल हो गया है। रोजगार सेवकों का कहना है कि नियमित रूप से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जुटे रहने के बावजूद उन्हें महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कई रोजगार सेवकों ने बताया कि सात माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण घर का खर्च चलाना कठिन हो गया है। बच्चों की स्कूल फीस जमा करने से लेकर जरूरी घरेलू जरूरतें पूरी करना भी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ, तो अनेक कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट और भुखमरी जैसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। संविदा कर्मियों ने शासन से अविलंब लंबित मानदेय जारी कराने की मांग करते हुए कहा कि समय पर भुगतान होने से ही वे पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। उनका कहना है कि लगातार लंबित मानदेय से कर्मचारियों का मनोबल भी प्रभावित हो रहा है।

भविष्य की आशाएँ

-------कोट-------

सुकरौली ब्लॉक के रोजगार सेवकों का पिछले सात माह से धनराशि के अभाव में मानदेय भुगतान नहीं हो सका है। शासन से बजट प्राप्त होते ही सभी लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान करा दिया जायेगा।

राकेश कुमार , डीसी मनरेगा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कर्मियों को मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है?
कर्मियों को पिछले सात माह से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
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