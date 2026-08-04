Kushinagar News: मानक से तेज बजा डीजे तो संचालक पर होगी सख्त कार्रवाई
Kushinagar News: कुशीनगर। हाटा कोतवाल दीपक सिंह ने क्षेत्र के डीजे संचालकों से कहाहै किआगामी त्योंहारों
Kushinagar News: कुशीनगर। हाटा कोतवाल दीपक सिंह ने क्षेत्र के डीजे संचालकों से कहाहै किआगामी त्योंहारों पर मानक के अनुसार ही डीजे बजाया जाना है। यदि तेज आवाज में डीजे बजा तो संचालक पर कार्रवाई तय है।कोतवाल दीपक सिंह ने डीजे संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है। कहा है कि तेज आवाज, अश्लील गीतों के प्रसारण और निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डीजे की ऊंचाई भी निर्धारित रहेगी। मानकों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उपकरण भी सीज किए जा सकते हैं।
कोतवाल ने संचालकों से अपील की है कि वे आयोजनों के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
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