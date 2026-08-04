Kushinagar News: आंगनबाड़ी कार्यकत्री भर्ती में आरक्षण दरकिनार करने का आरोप

Kushinagar News: कुशीनगर। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकत्री भर्ती 2026-27 की जारी विज्ञप्ति में अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं होने को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी को ज्ञापन देकर विज्ञप्ति में संशोधन की मांग की गई। आरोप है कि विज्ञप्ति में एसटी के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं किया गया है।भाजपा के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के जिला मीडिया प्रभारी अमरनाथ गोंड ने डीपीओ को दिये गये ज्ञापन में बताया है कि 29 जुलाई 2026 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिले के विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के कुल 245 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये है।

इनमें अनुसूचित जाति के लिए 59, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 65 तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 121 पद दर्शाया गया हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है। जिले में अनुसूचित जनजाति समाज के लोग निवास करते हैं, इसलिए उन्हें भी नियुक्ति प्रक्रिया में समान अवसर मिलना चाहिये। मांग की गई है कि वर्तमान भर्ती विज्ञप्ति को तत्काल स्थगित कर शासनादेश व आरक्षण रोस्टर के अनुसार संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाए और विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाये। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सात दिनों के भीतर विज्ञप्ति में संशोधन कर एसटी वर्ग का आरक्षण लागू नहीं किया गया, तो मामले को उच्च अधिकारियों व सक्षम न्यायिक मंच के समक्ष उठाया जायेगा।