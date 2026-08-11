Kushinagar News: बदहाली का शिकार पीएचसी, मरीजों को नहीं मिल रहीं बुनियादी सुविधाएं

महत्व और चुनौतियाँ

यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित होने के कारण इस अस्पताल का महत्व काफी अधिक है। प्रतिदिन दोनों राज्यों के लोग इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने की कोई व्यवस्था नहीं है। टीकाकरण, पैथालॉजी जांच, पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हैं। कई बार मरीजों को मामूली उपचार के लिए भी तमकुहीराज अथवा कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का रुख करना पड़ता है। अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था महज एक संविदा चिकित्सक, एक वार्ड ब्वॉय और एक सहायक कर्मचारी के भरोसे चल रही है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन तथा एंबुलेंस जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी नहीं होने से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार भी नहीं मिल पाता। स्थानीय लोगों का कहना है कि समउर, आसपास के दर्जनों गांवों तथा बिहार सीमा से जुड़े क्षेत्रों की बड़ी आबादी इसी स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोगों को मजबूरन निजी अस्पतालों या दूर स्थित सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त हानि होती है। ग्रामीणों और व्यापारियों का आरोप है कि अस्पताल की बदहाल स्थिति को लेकर कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। अस्पताल परिसर की साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की तैनाती और अन्य आवश्यक संसाधनों की मांग लंबे समय से की जा रही है। ग्रामीण राकेश मिश्रा, सत्यानंद मिश्र, महेश खरवार और परमेश्वर यादव सहित अन्य लोगों ने मांग की है कि समउर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थायी चिकित्सकों की तैनाती की जाए, पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराया जाए, दवाओं और जांच की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा रात्रिकालीन स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू की जाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही अस्पताल की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो क्षेत्र के लोग जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे।