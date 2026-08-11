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Kushinagar News: बदहाली का शिकार पीएचसी, मरीजों को नहीं मिल रहीं बुनियादी सुविधाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: समउर बाजार का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से बदहाली का सामना कर रहा है। यहाँ बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का घातक अभाव है, जिससे लोग मजबूर होकर अन्य अस्पतालों का सहारा लेने को विवश हैं। ग्रामीणों ने इस स्थिति में सुधार के लिए आवाज उठाई है, वरना जन आंदोलन की चेतावनी दी है।

Kushinagar News: बदहाली का शिकार पीएचसी, मरीजों को नहीं मिल रहीं बुनियादी सुविधाएं

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित समउर बाजार का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली का शिकार है। वर्ष 1985 में विश्व बैंक की योजना के तहत निर्मित यह 12 बेड का सरकारी अस्पताल कभी क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र था, लेकिन आज यह अस्पताल बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अपनी उपयोगिता खोता जा रहा है। अस्पताल परिसर झाड़-झंखाड़ से पटा पड़ा है और भवन की देखरेख के अभाव में यहां अव्यवस्था का आलम है。

महत्व और चुनौतियाँ

यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित होने के कारण इस अस्पताल का महत्व काफी अधिक है। प्रतिदिन दोनों राज्यों के लोग इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने की कोई व्यवस्था नहीं है। टीकाकरण, पैथालॉजी जांच, पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हैं। कई बार मरीजों को मामूली उपचार के लिए भी तमकुहीराज अथवा कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का रुख करना पड़ता है। अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था महज एक संविदा चिकित्सक, एक वार्ड ब्वॉय और एक सहायक कर्मचारी के भरोसे चल रही है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन तथा एंबुलेंस जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी नहीं होने से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार भी नहीं मिल पाता। स्थानीय लोगों का कहना है कि समउर, आसपास के दर्जनों गांवों तथा बिहार सीमा से जुड़े क्षेत्रों की बड़ी आबादी इसी स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोगों को मजबूरन निजी अस्पतालों या दूर स्थित सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त हानि होती है। ग्रामीणों और व्यापारियों का आरोप है कि अस्पताल की बदहाल स्थिति को लेकर कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। अस्पताल परिसर की साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की तैनाती और अन्य आवश्यक संसाधनों की मांग लंबे समय से की जा रही है। ग्रामीण राकेश मिश्रा, सत्यानंद मिश्र, महेश खरवार और परमेश्वर यादव सहित अन्य लोगों ने मांग की है कि समउर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थायी चिकित्सकों की तैनाती की जाए, पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराया जाए, दवाओं और जांच की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा रात्रिकालीन स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू की जाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही अस्पताल की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो क्षेत्र के लोग जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

संसाधनों की स्थिति

समउर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जा रही हैं। हाल के दिनों में एक संविदा डॉक्टर की वहां पर तैनाती की गई है। अस्पताल में सुविधाओं और स्टाफ की कमी से संबंधित जानकारी उच्चाधिकारियों को भेजी गई है। रही बात भवन के बदहाल होने की तो इसके पहले भी वहां पर वृहद साफ-सफाई कराई गई थी। दोबारा फिर से वहां सफाई कराई जाएगी।

-डॉ. हिमांशु मिश्र, प्रभारी चिकित्साधिकारी, सीएचसी-तमकुहीराज

जिले के सभी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। समउर बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर न होने की जानकारी मुझे मिली थी। अभी चार रोज पहले ही वहां पर एक डॉक्टर को तैनात किया गया है। बाकी अन्य सुविधाओं को भी बेहतर बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

-डॉ. चंद्रप्रकाश, सीएमओ-कुशीनगर

सामान्य प्रश्न

समउर स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कब हुई थी?
समउर स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना वर्ष 1985 में विश्व बैंक की योजना के तहत की गई थी।
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