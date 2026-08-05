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Kushinagar News: किसानों की जमीन का राजस्व विभाग के एपीआई से मिलान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर में जिला गन्ना अधिकारी हुदा सिद्दीकी ने किसानों से अपील की है कि वे 20 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान के दौरान अपनी कृषि योग्य भूमि के राजस्व अभिलेखों का मिलान करें। गन्ना समिति की सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का भी निर्देश दिया गया है।

Kushinagar News: किसानों की जमीन का राजस्व विभाग के एपीआई से मिलान

Kushinagar News: कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। जिला गन्ना अधिकारी हुदा सिद्दीकी ने जनपद के समस्त गन्ना किसानों से अपील किया है कि पिछले 20 जुलाई से आगामी 30 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाकर गन्ना विभाग अपने पोर्टल पर उपलब्ध किसानों की कृषि योग्य भूमि का राजस्व विभाग की एपीआई के माध्यम से मिलान कर रहा है।

किसानों से अपील

उन्होंने बताया कि जिन किसानों के विभागीय अभिलेखों में दर्ज गाटा अथवा खतौनी का विवरण राजस्व विभाग के अभिलेखों से मेल नहीं खा रहा है, उनसे भूमि संबंधित राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन अभिलेखों के आधार पर जांच के बाद छूटे हुए गाटों को विभागीय पोर्टल पर जोड़ा जाएगा तथा गलत दर्ज गाटों को हटाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य विभागीय डाटा का शुद्धिकरण करना तथा वास्तविक किसानों को ही उनके गन्ने के सापेक्ष पर्चियां निर्गत करना है।

सदस्यता प्रक्रिया

जिला गन्ना अधिकारी ने किसानों से अपील किया है कि ग्राम स्तरीय सर्वे-सट्टा प्रदर्शन के दौरान 63 कॉलम की सूचना में अपने दर्ज गाटों का स्वयं मिलान अवश्य कर लें। यदि कोई गाटा दर्ज होने से छूट गया हो, तो उससे संबंधित राजस्व अभिलेख अपने क्षेत्र के गन्ना पर्यवेक्षक को उपलब्ध करा दें, ताकि जांच के बाद उसे विभागीय अभिलेखों में शामिल किया जा सके। बताया कि गन्ना समिति की सदस्यता के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बताया कि गन्ना समिति की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट enquiry.caneup.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। सदस्यता के लिए प्रारंभिक रूप से मात्र 21.00 रूपये सदस्यता शुल्क लिया जाएगा, जबकि शेष 200.00 रूपये अंशपूंजी की वसूली किसान की प्रथम गन्ना पर्ची के मूल्य भुगतान से की जाएगी। बताया कि महिला गन्ना समिति सदस्यों को विशेष लाभ मिलेगा। बताया कि महिला गन्ना समिति सदस्यों को गन्ना आपूर्ति में विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। महिला किसानों को गन्ना पर्ची जारी करने में प्राथमिकता दी जाएगी। पेड़ी गन्ने की शत-प्रतिशत पर्चियां शुरुआती दोनों पक्षों में जारी करने का प्रावधान है, जबकि पौधा गन्ने की पर्चियां 7 से 9 पक्षों में निर्गत की जाएगी। जिले के सभी गन्ना किसानों से अपील किया कि वह इस विशेष अभियान का लाभ उठाते हुए अपने भूमि अभिलेखों का समय से सत्यापन कराएं तथा आवश्यक होने पर ऑनलाइन सदस्यता लेकर सहकारी गन्ना समिति की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें।

सामान्य प्रश्न

किसान किस तिथि से लेकर किस तिथि तक विशेष अभियान का लाभ उठा सकते हैं?
किसान 20 जुलाई से लेकर 30 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान का लाभ उठा सकते हैं।
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