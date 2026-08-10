Kushinagar News: मकान के पीछे सेंध काट कर लाखों के गहने व नगदी चोरी

हाटा कोतवाली के सुकरौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 स्थित एक चाय की दुकान के पीछे चोरों ने सेंध काट कर लाखों के कीमती जेवर व नगदी चुरा ले गये। रविवार की सुबह उठे परिजन मकान में रखा बाक्स का ताला टूटा व उसमें रखा कीमती सामान गायब देख शोर मचाये। पीड़ित ने चोरी की घटना की तहरीर मुकामी पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है।

चोरी की घटना का विवरण

हाटा कोतवाली के सुकरौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 निवासी भोला कश्यप की सुकरौली नगर पंचायत के जोलहिनिया से खोठ्ठा जाने वाली मार्ग पर चाय की दुकान है। शनिवार को दुकान बंद कर परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सोये हुए थे। इसी बीच रात को चोरों ने मकान के पीछे सेंध काट कर अन्दर प्रवेश किया तथा मकान में रखा बाक्स का ताला तोड़कर उसमें रखा कीमती सोने का दो टीका, एक मंगलसूत्र, नथिया, चांदी का एक जोड़ी पाजेब, दो गुल्लक में रखा रूपये तथा 20 हजार रूपये नगदी चुरा ले गये। परिवार के सदस्य सुबह उठे तो मकान के अन्दर रखा बाक्स का ताला टूटा पड़ा था तथा उसमें रखा सोने व चांदी के जेवर व नगदी गायब देख सन्न रह गये। इस घटना को अंजाम देने के लिए चोरों ने मकान के पीछे सेंध काट कर अन्दर दाखिल होकर चोरी की घटना को अंजाम दिये थे। पीड़ित गृह स्वामी द्वारा घटना की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस चोरी की घटना की जांच करने में जुटी हुई है। इस संबंध में कोतवाल दीपक सिंह ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है। पुलिस जांच कर रही है.