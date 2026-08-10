Kushinagar News: बेकाबू बाइक ठेले से टकराई, युवक गंभीर
Kushinagar News: पिपराघाट, हिन्दुस्तान संवाद। सेवरही थाना क्षेत्र के बभनौली बाजार के
Kushinagar News: पिपराघाट, हिन्दुस्तान संवाद।
सेवरही थाना क्षेत्र के बभनौली बाजार के पास रविवार की शाम बेकाबू बाइक एक ठेला से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान 25 वर्षीय जयप्रकाश पुत्र विश्वनाथ निवासी मठिया भोकरिया के रूप में हुई है।
घटना का विवरण
जयप्रकाश रविवार की शाम करीब पांच बजे बाइक से सेवरही से तुर्कपट्टी की ओर जा रहा था। इसी दौरान अजय नगर बभनौली स्थित मस्जिद के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर बभनौली बाजार की ओर जा रहे एक अज्ञात ठेला चालक से टकरा गई। टक्कर के बाद जयप्रकाश गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही सेवरही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवरही पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रवींद्रनगर धूस रेफर कर दिया। घटना के समय घायल युवक के साथ कोई परिजन या परिचित मौजूद नहीं था। इसे देखते हुए सेवरही पुलिस ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए थाने से दो पुलिसकर्मियों को घायल के साथ भेजा। पुलिसकर्मियों ने घायल को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। एसओ मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि घायल के साथ कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए थाने से दो पुलिसकर्मियों को उसके साथ अस्पताल भेजा गया है.
सामान्य प्रश्न
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