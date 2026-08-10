Kushinagar News: बेकाबू बाइक ठेले से टकराई, युवक गंभीर

घटना का विवरण

जयप्रकाश रविवार की शाम करीब पांच बजे बाइक से सेवरही से तुर्कपट्टी की ओर जा रहा था। इसी दौरान अजय नगर बभनौली स्थित मस्जिद के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर बभनौली बाजार की ओर जा रहे एक अज्ञात ठेला चालक से टकरा गई। टक्कर के बाद जयप्रकाश गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही सेवरही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवरही पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रवींद्रनगर धूस रेफर कर दिया। घटना के समय घायल युवक के साथ कोई परिजन या परिचित मौजूद नहीं था। इसे देखते हुए सेवरही पुलिस ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए थाने से दो पुलिसकर्मियों को घायल के साथ भेजा। पुलिसकर्मियों ने घायल को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। एसओ मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि घायल के साथ कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए थाने से दो पुलिसकर्मियों को उसके साथ अस्पताल भेजा गया है.