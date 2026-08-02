Kushinagar News: शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप, कार्रवाई की मांग

Kushinagar News: कुशीनगर। पटहेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने गांव के ही एक युवक पर शादी का झांसा देकर चार वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने तथा बाद में शादी से इनकार कर निजी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस को दिए गए तहरीर में युवती ने बताया कि वर्ष 2022 से गांव का ही एक युवक उसे शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। उस समय वह नाबालिग थी। आरोपी उसे आश्वासन देता था कि बालिग होने पर उससे शादी करेगा।

युवती का आरोप है कि बालिग होने के बाद जब उसने शादी की बात की तो आरोपी टालमटोल करने लगा। पीड़िता के अनुसार 15 जुलाई को आरोपी उसे कुशीनगर स्थित एक होटल में ले गया, जहां निजी फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का यह भी आरोप है कि आरोपी उसकी निजी तस्वीरें गांव सहित अन्य स्थानों के लोगों को दिखाकर उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस संबंध में पटहेरवा थानाध्यक्ष प्रबिंद्र राय ने बताया पीड़िता ने तहरीर दी है, मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।