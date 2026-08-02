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Kushinagar News: एक महीने से सड़क किनारे खड़ा लावारिस ट्रक बना हादसों की वजह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के समउर कस्बे में एक महीने से सड़क किनारे खड़ा लावारिस ट्रक राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रक के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ट्रक को हटाने की मांग की है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है।

Kushinagar News: एक महीने से सड़क किनारे खड़ा लावारिस ट्रक बना हादसों की वजह

Kushinagar News: कुशीनगर। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के समउर कस्बे में पिछले एक महीने से अधिक समय से सड़क किनारे लावारिस हालत में खड़ा एक ट्रक राहगीरों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रक की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सूचना देने के बावजूद अब तक उसे नहीं हटाया गया। समउर से फाजिलनगर जाने वाले मार्ग पर इंडियन पेट्रोल पंप से करीब 10 मीटर पहले सड़क के दाहिने किनारे ट्रक खड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार से फाजिलनगर की ओर जाने वाले वाहन और पेट्रोल पंप से निकलने वाले दोपहिया चालक ट्रक के कारण सामने से आने वाले वाहनों को समय रहते नहीं देख पाते, जिससे हादसे हो रहे हैं।

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अब तक दर्जनों लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। व्यापारी आजम अंसारी, प्रदीप शर्मा, प्रभान सिंह, संत शर्मा, अमरेश शर्मा और हरकेश कुशवाहा ने बताया कि ट्रक के खड़े होने से सड़क की दृश्यता पूरी तरह प्रभावित हो गई है। रात के समय ट्रक पर पर्याप्त प्रकाश या चेतावनी संकेत नहीं होने से दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। उनका कहना है कि इस संबंध में समउर चौकी पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रक को तत्काल सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। समउर चौकी प्रभारी अखिलेश यादव ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जल्द ही ट्रक को सड़क से हटवाने की कार्रवाई की जाएगी।

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