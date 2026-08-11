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Kushinagar News: राष्ट्रीयता भावना जागृत करने को 20 वर्षों से तिरंगा बांट रहे लाल बाबू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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Kushinagar News: कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र के समाजसेवी लाल बाबू कन्नौजिया पिछले 20 वर्षों से स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए तिरंगा झंडा वितरित कर रहे हैं। इस साल उनका लक्ष्य लगभग 2000 तिरंगे और टॉफियाँ बच्चों में बांटना है।

राष्ट्रीयता भावना जागृत करने को 20 वर्षों से तिरंगा बांट रहे लाल बाबू
राष्ट्रीयता भावना जागृत करने को 20 वर्षों से तिरंगा बांट रहे लाल बाबू

Kushinagar News: कुशीनगर। खड्डा तहसील क्षेत्र के एक समाजसेवी लगातार 20 वर्षों से गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस के अवसर बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए गांव-गांव घूमकर घर-घर तिरंगा झंडा का वितरण कर रहे हैं। इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नौगांवा निवासी समाजसेवी लाल बाबू कन्नौजिया ने लगभग 2000 तिरंगा झण्डा और टाफी बच्चों में वितरित करने का लक्ष्य रखा है। लाल बाबू के इस पहल की प्रशंसा क्षेत्र में हो रही है।खड्डा तहसील क्षेत्र के ग्राम नौगांवा निवासी पोस्ट ग्रेजुएट समाजसेवी लालबाबू बच्चों में देशप्रेम की भावना पैदा करने लिए विगत 20 वर्षों से बच्चों में तिरंगा झण्डा वितरण कर उनमें देशभक्ति की अलख जगा रहे हैं।

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स्वतंत्रता दिवस के पूर्व गुरुवार से ही अभियान शुरू कर दिया था। सोमवार को क्षेत्र के गड़हिया बसंतपुर, कुनेलीपट्टी, महेशरा, रामपुर बांगर, नौगांवा, बरवारतनपुर आदि गांवों में साइकिल से भ्रमण कर स्कूली बच्चों को टाफी व झण्डा देकर उन्होंने मकानों पर तिरंगा झण्डा लगवाने की अपील की। लाल बाबू का कहना है कि 15 अगस्त तक 2000 तिरंगा झंडा वितरण करने का उनका लक्ष्य है। तिरंगे और सेना के सम्मान के लिए यह कार्य कर रहे हैं। युवा पीढ़ी में राष्ट्र के प्रति अलख जगाना उनका उद्देश्य है।

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