दहशत का पर्याय बना तेंदुआ पहले पकड़ाया फिर छोड़कर भागे लोग, लगी रही सैकड़ों की भीड़
कुशीनगर के जटहा बाजार क्षेत्र में दो दिनों से दहशत फैला रहा हिंसक जानवर तेंदुआ निकला। शुक्रवार सुबह पूर्णहा मिश्र गांव में ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए तेंदुए को पकड़ लिया और जमीन पर दबा दिया। लेकिन तेंदुए के पलटी मारते ही लोग डरकर भाग गए।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के जटहा बाजार थाना क्षेत्र और यूपी-बिहार सीमा से सटे गांवों में पिछले दो दिनों से आतंक का पर्याय बना हिंसक जानवर आखिर तेंदुआ ही निकला। शुक्रवार सुबह पूर्णहा मिश्र गांव में ग्रामीणों ने अदम्य साहस दिखाते हुए तेंदुए को घेरकर पकड़ लिया, लेकिन किस्मत ने तेंदुए का साथ दिया। जैसे ही तेंदुए ने पलटी मारी, ग्रामीण डर के मारे उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। इस समय वन विभाग की टीम उसे जाल में फंसाने की कोशिश में जुटी है और मौके पर सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ जमा है।
आबादी के बीच घिरा तेंदुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
तेंदुआ इस समय पूर्णहा मिश्र गांव की आबादी के बीच स्थित एक घर में घिर गया है। उसे देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। सूचना मिलते ही वन रेंजर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। टीम तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए जाल और अन्य संसाधनों की मदद ले रही है।
बिहार से यूपी तक मचाया आतंक, आधा दर्जन घायल
इस हिंसक जानवर ने गुरुवार दोपहर बिहार के मंझरिया क्षेत्र में दस्तक दी थी। इसके बाद यूपी-बिहार सीमा पर बांध स्थित चिरईहवा पानी टंकी के पास बाइक सवार शारीरिक शिक्षक सुनील कुमार (बिहार निवासी) पर हमला कर दिया। देर रात जटहा बाजार थाना क्षेत्र के माघी कोठिलवा गांव (धूमनगर) निवासी उमेश गिरि पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उमेश को प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा एक महिला सहित आधा दर्जन लोगों को तेंदुआ अब तक घायल कर चुका है।
ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी, पर पलटी मारते ही छूटा साहस
लगातार हमलों से ग्रामीणों में भारी भय व्याप्त था। लोग रातभर लाठी-डंडों के साथ पहरा दे रहे थे। शुक्रवार सुबह पूर्णहा मिश्र गांव में लोगों ने हिम्मत दिखाकर तेंदुए को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ साहसी ग्रामीणों ने तो तेंदुए को पकड़ भी लिया और उसे जमीन पर गिराकर दबाए रखा। लेकिन इससे पहले कि उसे बांधा जाता, तेंदुए ने जोर से पलटी मारी। अचानक हुए इस वार से ग्रामीण घबरा गए और उसे छोड़कर पीछे भाग खड़े हुए, जिसका फायदा उठाकर तेंदुआ फिर से एक घर में घुस गया।
वन विभाग की हिदायत: सतर्क रहें ग्रामीण
फिलहाल वन विभाग और पुलिस टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वन विभाग ने क्षेत्रीय लोगों को सतर्क रहने, घरों के दरवाजे बंद रखने और तेंदुए के नजदीक न जाने की सख्त हिदायत दी है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।