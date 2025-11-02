Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsKushinagar Assistant Tax Commissioner and State Tax Officer among five others attacked accused arrested
कुशीनगर के सहायक कर आयुक्त और राज्य कर अधिकारी समेत पांच पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

कुशीनगर के सहायक कर आयुक्त और राज्य कर अधिकारी समेत पांच पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: कुशीनगर में शनिवार की देर रात वाहनों की जांच कर रहे सहायक कर आयुक्त, राज्य कर अधिकारी सहित पांच विभागीय लोगों पर हमला कर दिया गया। इसमें सभी घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

Sun, 2 Nov 2025 07:34 PMDinesh Rathour पडरौना (कुशीनगर), निज संवाददाता।
share Share
Follow Us on

कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र में एनएच-28 स्थित विशुनपुरा कट पर शनिवार की देर रात वाहनों की जांच कर रहे सहायक कर आयुक्त, राज्य कर अधिकारी सहित पांच विभागीय लोगों पर हमला कर दिया गया। इसमें सभी घायल हो गए। आरोप है कि कोयला लदे ट्रक को रोके जाने के बाद इन पर हमला हुआ था। राज्य कर अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राज्य कर अधिकारी दीपेंद्र सोनकर ने कसया थाने में तहरीर दी है। इसके मुताबिक वह सहायक कर आयुक्त अंबरीष कुमार, चालक अक्षय यादव व सिपाही आशीष यादव एवं राजीव वर्मा के साथ शनिवार की रात एनएच-28 स्थित विशुनपुरा कट पर वाहनों की जांच कर रहे थे। रात करीब 12:45 बजे कोयला लदे झारखंड के नंबर के एक ट्रक को रोककर उसे भौतिक और प्रपत्रों के सत्यापन के लिए रवींद्रनगर धूस स्थित अपने कार्यालय भेज दिया। आरोप है कि वाहन रोके जाने पर विक्की श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति सफेद रंग की कार से आया और ट्रक छोड़ने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। उन्होंने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया तो वह रोकने लगा।

साथ ही धक्का देकर गिरा दिया और मारने लगा। जब उन्हें छुड़ाने के लिए सहायक कर आयुक्त एवं चालक आए तो उन्हें भी मारने-पीटने लगा। इससे वाहन चालक अक्षय यादव की नाक और मुंह से खून निकलने लगा। राज्य कर अधिकारी ने बताया कि उन्हें और सहायक आयुक्त के सिर में चोट लगी है। पुलिस ने आरोपी विक्की श्रीवास्तव के विरुद्ध देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया। कसया के सीओ कुंदन सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में झड़प की सूचना मिली थी। रात में ही आरोपी को पकड़ लिया गया।

हाईवे पर नियमविरुद्ध गाड़ियां पास कराने वाले सक्रिय, कार्रवाई होगी

टीम पर हमले और पिटाई की सूचना पर देर रात तक विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा रेंज-ए के ज्वाइंट कमिश्नर उदित नारायण सिंह और रेंज-बी के ज्वाइंट कमिश्नर नवीन कुमार भी पहुंच गए। उन्होंने हमलावर पर कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दिलाई। दोनों ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि कुछ लोग एनएच-28 पर सक्रिय हैं, जो जबरन ओवरलोड या नियमविरुद्ध गाड़ियां पास कराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में इस फैक्ट्री के सुरक्षा गार्डों पर गिरी गाज, 45 लोग नौकरी से निकाले गए
ये भी पढ़ें:यूपी में भांजे ने खेला खूनी खेल, मां की मौत के बाद मामा की कर दी हत्या
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kushinagar News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |