कुशीनगर के सहायक कर आयुक्त और राज्य कर अधिकारी समेत पांच पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: कुशीनगर में शनिवार की देर रात वाहनों की जांच कर रहे सहायक कर आयुक्त, राज्य कर अधिकारी सहित पांच विभागीय लोगों पर हमला कर दिया गया। इसमें सभी घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र में एनएच-28 स्थित विशुनपुरा कट पर शनिवार की देर रात वाहनों की जांच कर रहे सहायक कर आयुक्त, राज्य कर अधिकारी सहित पांच विभागीय लोगों पर हमला कर दिया गया। इसमें सभी घायल हो गए। आरोप है कि कोयला लदे ट्रक को रोके जाने के बाद इन पर हमला हुआ था। राज्य कर अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

राज्य कर अधिकारी दीपेंद्र सोनकर ने कसया थाने में तहरीर दी है। इसके मुताबिक वह सहायक कर आयुक्त अंबरीष कुमार, चालक अक्षय यादव व सिपाही आशीष यादव एवं राजीव वर्मा के साथ शनिवार की रात एनएच-28 स्थित विशुनपुरा कट पर वाहनों की जांच कर रहे थे। रात करीब 12:45 बजे कोयला लदे झारखंड के नंबर के एक ट्रक को रोककर उसे भौतिक और प्रपत्रों के सत्यापन के लिए रवींद्रनगर धूस स्थित अपने कार्यालय भेज दिया। आरोप है कि वाहन रोके जाने पर विक्की श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति सफेद रंग की कार से आया और ट्रक छोड़ने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। उन्होंने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया तो वह रोकने लगा।

साथ ही धक्का देकर गिरा दिया और मारने लगा। जब उन्हें छुड़ाने के लिए सहायक कर आयुक्त एवं चालक आए तो उन्हें भी मारने-पीटने लगा। इससे वाहन चालक अक्षय यादव की नाक और मुंह से खून निकलने लगा। राज्य कर अधिकारी ने बताया कि उन्हें और सहायक आयुक्त के सिर में चोट लगी है। पुलिस ने आरोपी विक्की श्रीवास्तव के विरुद्ध देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया। कसया के सीओ कुंदन सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में झड़प की सूचना मिली थी। रात में ही आरोपी को पकड़ लिया गया।